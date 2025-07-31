السابع.. سيف العجوز إلى كهرباء الإسماعيلية

الخميس، 31 يوليه 2025 - 11:32

كتب : رضا السنباطي

سيف العجوز - فاركو

أعلن نادي كهرباء الإسماعيلية التعاقد مع سيف العجوز استعدادا للموسم الجديد.

وكشف النادي عن ضم اللاعب على سبيل الإعارة قادما من فاركو.

وضم النادي الصاعد حديثا للدوري الممتاز كل من محمد أوناجم وعمر السعيد ومحمد فاروق وعلي الجابري وعبد الفتاح شتا ومحمد سعيد. ويتولى رضا شحاتة تدريب الفريق في أول ظهور له في الدوري الممتاز.

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وتأهل كهرباء الإسماعيلية إلى الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه.

ولأول مرة سيمثل محافظة الإسماعيلية فريقين في نفس الموسم بتاريخ الدوري المصري منذ موسم 2013-14 عندما شارك القناة آنذاك.

وسيحمل كهرباء الإسماعيلية رقم النادي 76 في تاريخ الأندية المشاركة في الدوري المصري منذ بدايته عام 1948.

وسيخوض الكهرباء الذي تأسس عام 1980 الدوري الموسم المقبل بنظامه الاستنائي بمشاركة 21 فريقا بعد إلغاء هبوط فريق الدوري المصري لدوري المحترفين.

من هو سيف العجوز؟

سيف الدين حسن رمضان، ولُقب بـ "العجوز" من أحد مدربيه في مركز شباب المعادي.

تدرج في صفوف الجونة وانضم للمقاولون العرب ثم أعير لأسوان وعاد للجونة ثم انتقل لفاركو.

شارك في 31 مباراة بالدوري الممتاز مع الجونة وفاركو، وسجل هدفا وحيدا جاء في شباك البنك الأهلي.

سيف العجوز كهرباء الإسماعيلية فاركو
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