اتحاد السلة يشرح لـ في الجول نظام مسابقات الموسم المقبل.. وموقف الملاعب

استقر الاتحاد المصري لكرة السلة على نظام مسابقات الموسم المقبل بشأن دوري المرتبط ودوري السوبر.

وتم استحداث تغيير بشأن الملاعب المستضيفة لمنافسات نصف نهائي ونهائي دوري السوبر وفقا لترتيب الأعلى في النقاط.

وكشف محمد فتحي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة FilGoal.com نظام مسابقات الموسم المقبل كالآتي:

دوري المرتبط

يبدأ نهاية سبتمبر بنظام المجموعات إذ سيتم تقسيم الفرق لـ 4 مجموعات وتضم كل منهم 4 فرق بالنسبة لفرق المرتبط تحت 18 عاما

أما فرق الكبار ستلعب بنظام الذهاب والإياب، وصاحب إجمالي أعلى نقاط يفوز بدوري المرتبط وهو نفس نظام الموسم الماضي

تم إخطار الأندية بضرورة تحديد ملاعبها قبل أسبوعين من انطلاق المسابقة

دوري السوبر

- سيتم ترتيب الأندية وفقا لنهائيات المرتبط ويتم تقسيمهم لمجموعتين الأولى تضم من الأول إلى الثامن والأخرى تضم من التاسع إلى 16 وتقام بنظام الذهاب والإياب

- أول المجموعة الأولى يلاعب آخر المجموعة الثانية، بينما ثاني المجموعة الأولى سيواجه سابع المجموعة الثانية وهكذا.

- يقام ربع النهائي بنظام Best of 3 وتكون المباراة الأولى على ملعب الفريق الأعلى نقاط بينما الثانية في ملعب الفريق الآخر، وحال اللجوء لمباراة فاصلة ستكون على ملعب الفريق الأعلى للنقاط.

- يقام نصف النهائي بنظام Best of 5 بنظام مباراتين في ملعب الفريق الأول في الترتيب، والثالثة والرابعة على ملعب الفريق الآخر، وحال اللجوء لمباراة فاصلة ستقام في ملعب الفريق الأول في الترتيب.

- يقام النهائي بنظام Best of 5 بنظام مباراتين في ملعب الفريق الأعلى بالترتيب، والثالثة والرابعة في ملعب الفريق الآخر، وإذا تم اللجوء لمباراة فاصلة ستقام على ملعب الفريق الأعلى في الترتيب.

- تقام مباريات قبل النهائي والنهائي بالملاعب الرئيسية بالمحافظة وليست ملاعب الأندية.