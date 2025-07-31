آدم وطني لـ في الجول: سنجلب عرضين من السعودية وفرنسا خلال أيام لـ إمام عاشور

كشف آدم وطني وكيل لاعبين عن اقتراب وصول عروض احترافية لـ إمام عاشور لاعب وسط الأهلي في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

إمام عاشور النادي : الأهلي الأهلي

ولا يزال إمام عاشور في المرحلة التأهيلية للتعافي من الإصابة في الكتف التي تعرض لها في كأس العالم للأندية 2025.

وصرّح وكيل إمام عاشور لاعب الأهلي لـ FilGoal.com: "سنجلب عرضين رسميين من الدوريين السعودي والفرنسي لإمام عاشور خلال أيام".

وكان الأهلي قد رفض عرضا من الأخدود السعودي بشكل رسمي.

وأعلن الأهلي أنه سيعمل على تعديل عقد إمام عاشور في الفترة المقبلة تقديرا لما قدمه في الفترة الماضية.

إمام عاشور انضم لصفوف الأهلي قادما من ميتيلاند الدنماركي في صيف 2023.

صاحب الـ 27 عاما خاض مع الأهلي 86 مباراة سجل 30 هدفا وصنع 19 في جميع المسابقات وحاز على لقب هداف الدوري المصري للموسم المنقضي.

وفاز عاشور مع الأهلي بدوري أبطال إفريقيا، والدوري المصري مرتين، وكأس السوبر المصري مرتين، وكأس مصر مرة واحدة، وكأس التحدي في بطولة إنتركونتيننتال.

ويمتد عقد عاشور مع النادي الأحمر إلى صيف 2028.