ميسي يصنع هدفين في افتتاح انتصارات إنتر ميامي ببطولة كأس الدوريات

الخميس، 31 يوليه 2025 - 10:55

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - إنتر ميامي

صنع ليونيل ميسي هدفين في انتصار إنتر ميامي على فريق أطلس المكسيكي بافتتاح مبارياته بمنافسات كأس الدوريات.

ليونيل ميسي

النادي : إنتر ميامي

إنتر ميامي

وتغلب إنتر ميامي الأمريكي على أطلس المكسيكي بهدفين مقابل هدف واحد.

ويلعب كل فريق من فرق الدوري الأمريكي ضد 3 منافسين من المكسيك والعكس صحيح خلال المرحلة الأولى من كأس الدوريات.

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ويتأهل أصحاب أول 4 مراكز من كل دوري إلى ربع النهائي.

ويجب أن تنتهي كل مباراة بفوز أحد الفرق، فإذا انتهت في الوقت الأصلي يحصل الفائز على 3 نقاط بشكل طبيعي.

أما في حالة اللجوء لركلات الترجيح يحصل الفائز على نقطتين والمهزوم على نقطة واحدة.

ويلعب إنتر ميامي مباراته المقبلة أمام نيكاكسا المكسيكي فجر يوم الأحد المقبل.

وحصد ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي جائزة لاعب الشهر في الدوري الأمريكي في شهر يوليو الجاري.

وساهم ميسي في 11 هدفا خلال 5 مباريات خاضهم في الدوري الأمريكي، إذ نجح ميسي في تسجيل 8 أهداف وصناعة 3 آخرين.

إنتر ميامي الدوري الأمريكي كأس الدوريات
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