آدم وطني لـ في الجول: الأهلي رفض عرضا فرنسيا لـ محمد عبد الله

أوضح آدم وطني وكيل لاعبين حقيقة رفض الأهلي عرضا فرنسيا لضم محمد عبد الله جناح الفريق الشاب.

وكشفت قناة الأهليتلقي عبد الله عرضين أحدهما من الدوري السعودي، والآخر من الدوري الفرنسي، للانتقال إلى أحدهما خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال وطني لـ FilGoal.com: "الأهلي رفض عرضا احترافيا من لو هافر الفرنسي لمحمد عبد الله على سبيل الإعارة".

وأتم موضحا "النادي يفضل انتقاله لسيراميكا كليوباترا".

وذكرت قناة الأهلي أن المقابل المادي غير مناسب لقبول العرضين.

وأضاف أن الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق، طلب منح الفرصة لمحمد عبد الله رغم الزيادة العديدة في مركزه بقائمة الفريق.

ويتواجد بقائمة الأهلي أحمد سيد زيزو، وحسين الشحات، وطاهر محمد طاهر، وأشرف بنشرقي، ومحمود حسن تريزيجيه، يمكنهم اللعب في مركز الجناح.

اللاعب صاحب الـ19 عاما كان أحد عناصر منتخب الشباب في كأس الأمم تحت 20 سنة التي أقيمت في مصر.

وحصل المنتخب المصري على المركز الرابع في البطولة بعد الخسارة في مباراة تحديد المركز الثالث أمام نيجيريا.

المنتخب المصري سيخوض كأس العالم في تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر بمشاركة 24 منتخبا.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الأولى إلى جانب تشيلي صاحب الأرض، واليابان، ونيوزيلندا.

عبد الله شارك الموسم الماضي في 8 مباريات بالدوري، ومباراة في دوري أبطال إفريقيا.