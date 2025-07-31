مواعيد مباريات الخميس 31 يوليو 2025.. برشلونة ودربي لندني والسوبر البرتغالي

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ويلتقي برشلونة مع سيؤول الكوري الجنوبي في الثانية ظهرا وتذاع عبر قنوات DAZN وقناة برشلونة على يوتيوب.

فيما يخوض ميلان مواجهة ودية مع بيرث جلوري الأسترالي في الواحدة و20 دقيقة وتذاع عبر قناة النادي.

وعبر أون سبورت يلتقي أرسنال مع توتنام في دربي لندني في الثانية والنصف ظهرا، ويعلق عليها محمود أبو الركب.

وعبر أون سبورت أيضا تذاع مباراة روما الإيطالي وكان الفرنسي في السابعة مساءً بتعليق هشام معمر.

وعبر قناة الشارقة الرياضية يلتقي سبورتنج لشبونة مع بنفيكا في كأس السوبر البرتغالي، وتبدأ المباراة في الساعة العاشرة و45 دقيقة.