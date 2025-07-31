طبيب الزمالك السابق: طلبت خضوع جميع اللاعبين للكشف الطبي.. لكنني لست صاحب قرار

شدد محمد أسامة طبيب الزمالك السابق على أن بعض الصفقات التي أبرمها النادي وقت عمله لم تخضع للكشف الطبي.

وأعلن محمد أسامة رحيله عن الجهاز الطبي بنادي الزمالك بعد 8 سنوات وقبل انطلاق الموسم الجديد. (طالع التفاصيل)

وقال محمد أسامة عبر أون سبورت: "ليس جميع اللاعبين الذين تعاقد معهم النادي خضعوا لكشف طبي. لقد طلبت أن يخضع كل اللاعبين للكشف، لكن في النهاية لست صاحب القرار".

وأضاف "صلاح مصدق خضع للكشف الطبي، أما محمود جهاد، وبنتايك، والجفالي، فلم يخضعوا له. قد يكون السبب ضيق الوقت، لكننا بدأنا العمل معهم بعد ذلك".

وتعاقد الزمالك مع الثلاثي صلاح مصدق وأحمد الجفالي ومحمود جهاد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وأنهى نادي الزمالك الموسم الماضي متوجا ببطولة كأس مصر على حساب بيراميدز في النهائي.

وفي الدوري احتل الأبيض المركز الثالث في الترتيب، ليشارك في كأس الكونفدرالية الإفريقية في الموسم المقبل.