محمد أسامة: تلقيت عرضا من الأهلي.. وثنائي الزمالك لا يعاني إصابات مزمنة

كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي السابق بالزمالك عن تلقيه عرضا للعمل في الأهلي.

وأعلن محمد أسامة رحيله عن الجهاز الطبي بنادي الزمالك بعد 8 سنوات وقبل انطلاق الموسم الجديد. (طالع التفاصيل)

وقال محمد أسامة طبيب الزمالك السابق عبر أون سبورت: "تلقيت عرضا من الأهلي أثناء عملي مع الزمالك ولكن ذلك كان من فترة طويلة وكان من الشرفي لي هذا الأمر".

وأضاف "تلقيت بعض العروض بعد رحيلي عن الزمالك لكنني قررت الحصول على راحة".

وتابع "قرار رحيلي عن الزمالك كان قرارا مشتركا لكنه كان من أصعب القرارات في حياتي".

وواصل "لا أريد الحديث عن تفاصيل احتراما للجهاز الطبي الموجود حاليا، لكن أحمد الجفالي ومحمود جهاد لا يعانيان من إصابات مزمنة ولكن هناك حالات داخل الفريق تحتاج لعمل معين".

وأجاب "أحمد حمدي كان منظم خلال فترة تأهيله وعندما اكتمل شفائه عاد للملاعب. التعافي من عملية الرباط الصليبي لا يرتبط بوقت محدد ولكن باكتمال خصائص ومواصفات معينة".

وعن هجوم كريستان جروس مدرب الزمالك السابق عقب مباراة سيراميكا كليوباترا على الجهاز الطبي "ناصر ماهر تعجل في العودة للملاعب بعد إصابة العضلة الخلفية وقت تعيين جروس"

وأتم "تواصلت مع زيزو للاستمرار في الزمالك وأبلغت حسين لبيب وعمرو الجنايني بما حدث ولكني شعرت في لحظة معين ان الأمر منتهي ولن يكون لي دور في ذلك ".

وأنهى نادي الزمالك الموسم الماضي متوجا ببطولة كأس مصر على حساب بيراميدز في النهائي.

وفي الدوري احتل الأبيض المركز الثالث في الترتيب، ليشارك في كأس الكونفدرالية الإفريقية في الموسم المقبل.