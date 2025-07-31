ذا أثلتيك: الاتفاق تم.. تشيلسي يتفق مع أياكس على ضم جويل هاتو

الخميس، 31 يوليه 2025 - 00:19

كتب : FilGoal

جوريل هاتو - أياكس

أتم نادي تشيلسي الإنجليزي اتفاقه مع أياكس الهولندي لضم جوريل هاتو مدافع الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

جوريل هاتو

النادي : أياكس

تشيلسي

وذكر موقع ذا أثلتيك: "الاتفاق تم بين تشيلسي وأياكس على ضم البلوز لـ جوريل هاتو مقابل 40 مليون يورو".

واتفق تشيلسي لضم جوريل صاحب الـ19 عاما لمدة 7 سنوات.

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وبدأ تشيلسي مفاوضاته مع أياكس بشأن ضم هاتو في وقت سابق من هذا الشهر.

وكان أرسنال قد حدد هاتو سابقًا كهدف دفاعي في يناير 2024، قبل أن يوقع عقدًا جديدًا لمدة خمس سنوات مع أياكس الصيف الماضي.

وخاض هاتو 111 مباراة مع الفريق الأول لأياكس، ولعب في مركز الظهير الأيسر الموسم السابق 2024 - 2025، ويمكنه اللعب أيضا كقلب دفاع.

وشارك هاتو في 6 مباريات دولية مع الطواحين الهولندي.

وانضم هاتو إلى أكاديمية أياكس عام 2018، قادما من سبارتا روتردام، وأصبح لاعبا أساسيا في الفريق الأول منذ ظهوره في يناير 2023.

وتعاقد تشيلسي خلال الانتقالات الصيفية مع ليام ديلاب، وجواو بيدرو، وجيمي جيتنز، إلى جانب لاعبين آخرين بعقود سابقة مثل إستيفاو، وداريو إيسوجو، ومامادو سار، وكيندري بايز.

فيما غادر تشيلسي كيبّا أريزابالاجا، ونوني مادويكي، وجورجي بيتروفيتش، بالإضافة إلى جواو فيليكس.

جوريل هاتو تشيلسي أياكس
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