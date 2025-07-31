خبر في الجول - منتخب 16 سنة يخوض دورة ودية في الأردن

تلقى اتحاد الكرة دعوة لمشاركة منتخب مصر تحت 16 سنة، في دورة ودية في الأردن.

ويقود منتخب الناشئين حسين عبد اللطيف مديرًا فنيا للفريق.

ويخوض منتخب تحت 16 سنة مباريات أمام كل من الأردن، والسعودية، والعراق، والإمارات.

وخاض منتخب مصر للناشئين تحت 16 سنة دورة دولية في بولندا تحمل اسم بطولة الاتحاد الأوروبي للتطوير تحت 16 سنة.

وفاز المنتخب المصري في دورة بولندا أمام كندا بركلات الترجيح (4 – 3) بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.

كما حقق المنتخب الفوز أمام أيرلندا 3-2، والتعادل أمام بولندا 1-1.

وخاض المنتخب معسكراً في مركز المنتخبات الوطنية بالسادس من اكتوبر خلال الفترة من 5 وحتى 11 مايو الجاري تخلله خوض مباراة ودية أمام فريق الداخلية تفوق خلالها (3-0).

كما شارك المنتخب في بطولة زد الدولية التي أقيمت بالقاهرة بمشاركة 6 أندية عربية وأوروبية وإفريقية مواليد 2008، خلال الفترة من 16 إلى 19 من الشهر نفسه، وذلك في إطار استعدادات المنتخب لتصفيات الأمم الإفريقية.