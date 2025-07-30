سلوت: المعسكر الشاق قد يكون سببا في إهدار الفرص

الأربعاء، 30 يوليه 2025 - 23:06

كتب : FilGoal

ليفربول - أرني سلوت

يرى أرني سلوت مدرب ليفربول أن فريقه يحتاج للتحسن في استغلال الفرص وترجمتها إلى أهداف بشكل أفضل.

وقلب ليفربول الطاولة على يوكوهاما مارينوس الياباني في مباراة ودية أقيمت اليوم باليابان.

وحوّل ليفربول تأخره بهدف إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتم تسجيل الأهداف الأربعة في الشوط الثاني.

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وقال سلوت في تصريحات للصحفيين: "إضاعة الفرص؟ قد يكون ذلك بسبب المعسكر التدريبي الشاق وقد يكون بسبب ظروف الحرارة".

واستدرك "ولكن هذا شيء يتعين علينا بالتأكيد تحسينه".

وشهد اللقاء مشاركة محمد صلاح بشكل أساسي حتى الدقيقة 64 عندما شارك تري نيوني بدلا منه.

وافتتح يناكا التسجيل ليوكوهاما في الدقيقة 55، بينما سجل الثلاثي فلوريان فيرتز وتري نيوني وريو نجوموها أهداف ليفربول الثلاثة.

وبذلك يكون قد خاض ليفربول أربع مباريات ودية حتى الآن ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.

وواجه ليفربول كل من ستوك سيتي وبريستون وميلان ويوكوهاما.

بينما يختتم ليفربول استعداداته بمواجهة أتليتك بلباو يوم 4 أغسطس المقبل في ختام ودياته.

وينطلق موسم ليفربول يوم 10 أغسطس المقبل بمواجهة كريستال بالاس على الدرع الخيرية (لقب السوبر الإنجليزي).

بينما يفتتح ليفربول مشواره في الدوري بمواجهة بورنموث مساء يوم الجمعة 15 من أغسطس المقبل.

ليفربول أرني سلوت
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