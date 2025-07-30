اتحاد السلة: عقوبات صارمة لمن يمتنع عن الانضمام لمنتخب مصر

كشف اتحاد كرة السلة عن العقوبات المنتظرة على اللاعبين المتقاعسين عن الانضمام لمنتخب مصر.

وأوضح اتحاد السلة في بيان رسمي: " في حال امتناع أي لاعب عن الانضمام للمنتخب، فستُطبق عليه عقوبات صارمة، قد تصل إلى الإيقاف لعدة سنوات رياضية، بالإضافة إلى توقيع غرامات مالية كبيرة تُحدد من قبل مجلس إدارة الاتحاد".

ويستعد المنتخب الوطني للرجال للمشاركة في بطولة الأفروباسكت، التي ستقام في أنجولا خلال الفترة من 12 إلى 24 أغسطس المقبل.

وأسفرت قرعة بطولة الأفروباسكت للرجال عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة بجانب السنغال، وأوغندا، ومالي.

وجاء بيان اتحاد السلة كالتالي:

"انطلاقًا من التزام الاتحاد المصري لكرة السلة بمسئوليته الوطنية وحرصه الدائم على رفع اسم مصر عاليًا في المحافل الإفريقية والدولية، يشدد الاتحاد على أن الانضمام للمنتخبات الوطنية يعد واجبًا وطنيًا على كل لاعب مصري لا يقبل التهاون. فمسؤوليتنا جميعًا -سواء كمسؤولين أو مدربين أو لاعبين- هي تمثيل مصر بأفضل صورة في جميع المحافل."

"وعليه، يود الاتحاد أن يوضح أنه في حال امتناع أي لاعب عن الانضمام للمنتخب، فستُطبق عليه عقوبات صارمة، قد تصل إلى الإيقاف لعدة سنوات رياضية، بالإضافة إلى توقيع غرامات مالية كبيرة تُحدد من قبل مجلس إدارة الاتحاد، استنادًا إلى تقارير الأجهزة الفنية، فضلًا عن مخاطبة الاتحاد الدولي لتطبيق اللوائح الدولية الخاصة بالعقوبات في هذا الشأن، وذلك للاعبين في الدوري المصري واللاعبين المحترفين بالخارج كل طبقًا لحالته."

"إن المصلحة الوطنية واسم مصر فوق كل اعتبار، ويدعو الاتحاد جميع اللاعبين إلى وضع مصلحة الوطن في المقام الأول."