مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: الكاميرون ونيجيريا وكوت ديفوار مرشحون لمواجهة مصر وديا

كشف مصدر بالاتحاد المصري لكرة القدم عن المنتخبات المرشحة لمواجهة منتخب مصر وديا.

وطلب حسام حسن مدرب منتخب مصر خوض مواجهتين وديتين من منتخبات التصنيف الأول إفريقيا بشهر نوفمبر تحضيرا لكأس أمم إفريقيا.

وقال مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com : "منتخب مصر سيخوض وديتين في نوفمبر المقبل استعدادا لأمم إفريقيا".

وأضاف "منتخب مصر سيلعب أمام منتخبين من بين (الكاميرون ونيجيريا وكوت ديفوار) بعدما طلب حسام حسن مواجهة منتخبات من التصنيف الأول".

وأتم "معسكر منتخب مصر في شهر نوفمبر سيقام بشكل كبير خارج مصر لخوض هذه الوديات".

ويستعد المنتخب المصري لمواجهتي إثيوبيا يوم 5 سبتمبر في استاد القاهرة، قبل الخروج لمواجهة بوركينا فاسو يوم 9 من الشهر ذاته، في العاصمة واجادوجو، بالجولتين السابعة والثامنة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

واتفق جهاز المنتخب على خوض مباريات أمام منتخبات إفريقية قوية استعدادا لأمم أفريقيا خلال معسكر شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين في إطار الاستعداد لكأس الأمم الأفريقية.

وتستضيف المغرب كأس العالم الأمم الإفريقية خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026.