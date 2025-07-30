وديات قوية استعدادا لأمم إفريقيا.. تفاصيل اجتماع حسام حسن مع المدير التنفيذي للاتحاد

الأربعاء، 30 يوليه 2025 - 22:31

كتب : محمد جمال

حسام حسن مع مصطفى عزام

اجتمع الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن مع مصطفى عزام المدير التنفيذي لاتحاد الكرة.

وشهد الاجتماع الاتفاق مناقشة وبحث الترتيبات الخاصة بمعسكر المنتخب في شهر سبتمبر المقبل.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهتي إثيوبيا يوم 5 سبتمبر في استاد القاهرة، قبل الخروج لمواجهة بوركينا فاسو يوم 9 من الشهر ذاته، في العاصمة واجادوجو، بالجولتين السابعة والثامنة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

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وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك كأس العالم في يونيو 2026.

وحضر الاجتماع حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، وإبراهيم حسن مدير المنتخب، ووليد بدر المدير الإداري.

وشهدت الجلسة التأكيد علي الوديات التي حددها الجهاز الفني للمنتخب في جلساته السابقة مع رئيس مجلس الإدارة هاني أبو ريدة.

واتفق جهاز المنتخب على خوض مباريات أمام منتخبات إفريقية قوية استعدادا لأمم أفريقيا خلال معسكر شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين في إطار الاستعداد لكأس الأمم الأفريقية.

وتستضيف المغرب كأس العالم الأمم الإفريقية خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026.

حسام حسن منتخب مصر
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