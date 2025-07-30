كرة سلة - سيدات مصر يودعن أمم إفريقيا بالخسارة من جنوب السودان

ودع منتخب سيدات مصر أمم إفريقيا بالخسارة أمام جنوب السودان في ملحق أمم إفريقيا.

وخسر منتخب مصر للسيدات أمام جنوب السودان 75-65 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء.

وتقام البطولة في كوت ديفوار خلال الفترة من 26 يوليو إلى 3 أغسطس.

وتأهل منتخب جنوب السيدات إلى ربع النهائي، إذ صعدت 4 منتخبات مباشرة وهم كوت ديفوار ونيجيريا ومالي وأوغندا.

وتأهل منتخبد جنوب السودان لمواجهة أوغندا في ربع النهائي.

وتضم البطولة 12 منتخبا مقسمين على 4 مجموعة تضم كل منها 3 فرق

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وتأهل متصدر ترتيب كل مجموعة مباشرة إلى ربع النهائي.

فيما يتأهل صاحبا المركزين الثاني والثالث للملحق، والفائز من تلك المباريات يتأهل إلى ربع النهائي.

وتهيمن نيجيريا على لقب آخر 4 نسخ من المسابقة.

وحققت مصر اللقب مرتين جاءا في 1966 و1986، وحققت المركز مرتين آخرهما في 1977.