كرة سلة - سيدات مصر يودعن أمم إفريقيا بالخسارة من جنوب السودان
الأربعاء، 30 يوليه 2025 - 22:06
كتب : FilGoal
ودع منتخب سيدات مصر أمم إفريقيا بالخسارة أمام جنوب السودان في ملحق أمم إفريقيا.
وخسر منتخب مصر للسيدات أمام جنوب السودان 75-65 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء.
وتقام البطولة في كوت ديفوار خلال الفترة من 26 يوليو إلى 3 أغسطس.
وتأهل منتخب جنوب السيدات إلى ربع النهائي، إذ صعدت 4 منتخبات مباشرة وهم كوت ديفوار ونيجيريا ومالي وأوغندا.
وتأهل منتخبد جنوب السودان لمواجهة أوغندا في ربع النهائي.
وتضم البطولة 12 منتخبا مقسمين على 4 مجموعة تضم كل منها 3 فرق
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وتأهل متصدر ترتيب كل مجموعة مباشرة إلى ربع النهائي.
فيما يتأهل صاحبا المركزين الثاني والثالث للملحق، والفائز من تلك المباريات يتأهل إلى ربع النهائي.
وتهيمن نيجيريا على لقب آخر 4 نسخ من المسابقة.
وحققت مصر اللقب مرتين جاءا في 1966 و1986، وحققت المركز مرتين آخرهما في 1977.