كرة سلة - سيدات مصر يودعن أمم إفريقيا بالخسارة من جنوب السودان

الأربعاء، 30 يوليه 2025 - 22:06

كتب : FilGoal

ميرال أشرف - منتخب سيدات مصر ضد جنوب السودان كرة سلة

ودع منتخب سيدات مصر أمم إفريقيا بالخسارة أمام جنوب السودان في ملحق أمم إفريقيا.

وخسر منتخب مصر للسيدات أمام جنوب السودان 75-65 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء.

وتقام البطولة في كوت ديفوار خلال الفترة من 26 يوليو إلى 3 أغسطس.

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وتأهل منتخب جنوب السيدات إلى ربع النهائي، إذ صعدت 4 منتخبات مباشرة وهم كوت ديفوار ونيجيريا ومالي وأوغندا.

وتأهل منتخبد جنوب السودان لمواجهة أوغندا في ربع النهائي.

وتضم البطولة 12 منتخبا مقسمين على 4 مجموعة تضم كل منها 3 فرق

.

وتأهل متصدر ترتيب كل مجموعة مباشرة إلى ربع النهائي.

فيما يتأهل صاحبا المركزين الثاني والثالث للملحق، والفائز من تلك المباريات يتأهل إلى ربع النهائي.

وتهيمن نيجيريا على لقب آخر 4 نسخ من المسابقة.

وحققت مصر اللقب مرتين جاءا في 1966 و1986، وحققت المركز مرتين آخرهما في 1977.

كرة سلة منتخب مصر للسيدات كرة سلة
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