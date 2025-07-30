موسم آخر في إسبانيا.. بايرن يعير "معذب برشلونة" إلى سيلتا فيجو

الأربعاء، 30 يوليه 2025 - 21:50

كتب : FilGoal

بريان سرقسطة

سيلعب بريان سرقسطة موسما جديدا في الدوري الإسباني معارا من بايرن ميونيخ.

ولعب سرقسطة الموسم المنصرم في أوساسونا معارا من الفريق البافاري.

وأعلن بايرن اليوم الثلاثاء انتقال سرقسطة إلى سيلتا فيجو.

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وبحسب شبكة سكاي سبورت ألمانيا فإن سيلتا فيجو توصل لاتفاق مع بايرن ميونيخ لاستعارة سرقسطة مع إجبارية الشراء مقابل 13 مليون يورو وتحمل جزء من راتبه.

وقضى اللاعب الإسباني الموسم الماضي معارا إلى أوساسونا.

وينتهي تعاقد سرقسطة مع بايرن في 2029.

وعرف بريان سرقسطة بمعذب برشلونة لتألقه الشديد ضد الفريق الكتالوني.

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وخاض اللاعب البالغ من العمر 23 عاما مباراتين ضد برشلونة وسجل 3 أهداف وصنع هدفا.

وصل أمر تألقه إلى أن صرح سرقسطة من قبل أن رونالد أراوخو لاعب برشلونة سبه بوالدته بسبب مراوغاته ومستواه الجيد.

ولعب سرقسطة في الموسم الماضي رفقة أوساسونا 28 مباراة وسجل هدفا وصنع 6 آخرين.

ووفقا للتقارير الإخبارية فإن الجناح الأيسر عانى مع بايرن ميونيخ بسبب معاناته من عملية التأقلم وعدم تعلمه اللغة الألمانية.

وكان بايرن استعار سرقسطة من غرناطة مقابل 4 ملايين يورو في شتاء 2024 ثم تعاقد معه بشكل دائم بـ 13 مليون يورو.

بريان سرقسطة بايرن ميونيخ
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