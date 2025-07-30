خبر في الجول - سيراميكا كليوباترا يضم ناشئ الأهلي 5 سنوات
الأربعاء، 30 يوليه 2025 - 21:18
كتب : عمرو نبيل
أتم نادي سيراميكا كليوباترا إجراءات ضم يوسف جمال ناشئ الأهلي لمدة 5 سنوات.
يوسف جمال
النادي : سيراميكا كليوباترا
ويجيد يوسف جمال اللعب في مركز الظهير الأيمن.
وحسبما علم FilGoal.com فإن سيراميكا كليوباترا ضم يوسف جمال ناشئ الأهلي لمدة 5 سنوات في صفقة انتقال حر.
وتعاقد سرياميكا كليوباترا مع يوسف جمال بناء على رغبة علي ماهر مدرب الفريق.
يوسف جمال صاحب الـ21 عاما سيتم قيده تحت السن.
وأبرم سيراميكا كليوباترا مجموعة من الصفقات القوية خلال هذا الصيف.
وضم سيراميكا كليوباترا ثلاثي الأهلي: خالد عبد الفتاح وكريم الدبيس وكريم وليد على سبيل الإعارة.
فيما انضم عمرو السولية نجم الأهلي السابق لصفوف سرياميكا كليوباترا في صفقة انتقال حر.
ويفتتح سرياميكا كليوباترا مشواره في مسابقة الدوري بمواجهة الزمالك يوم 8 أغسطس المقبل.
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