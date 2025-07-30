الظهور الأول لـ جواو فيليكس.. رونالدو يسجل ويقود النصر للفوز أمام تولوز وديا

فاز نادي النصر السعودي على منافسه تولوز الفرنسي بهدفين مقابل هدف وحيد وديا، في إطار تحضيرات الفريقين للموسم الجديد.

تقدم تولوز في البداية عن طريق يان جبوهو في الدقيقة 25.

وأدرك كرستيانو رونالدو التعادل بتسديدة قوية في الشباك بعد كرة عرضية من أنجيلو جابريل في الدقيقة 33.

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⚽ | هدف التعادل للنصر ينجح بتسجيله القائد كريستيانو رونالدو 🤩

32’|⏱️#النصر_تولوز #النصر_في_النمسا 🇦🇹 pic.twitter.com/24hbo2reoU — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 30, 2025

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

ونجح البديل الشاب محمد مران في تسجيل الهدف الثاني برأسية رائعة في شباك تولوز في الدقيقة 76.

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وبدأ جواو فيليكس الوافد الجديد لنادي النصر أساسيا وشارك لمدة 60 دقيقة في تشكيل المباراة بجوار كرستيانو رونالدو، وساديو ماني في هجوم الفريق.

ومن المقرر أن يلتقي النصر وديا أمام ألميريا في ختام معسكره بالنمسا، قبل العودة إلى السعودية لخوض السوبر السعودي.