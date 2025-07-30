الظهور الأول لـ جواو فيليكس.. رونالدو يسجل ويقود النصر للفوز أمام تولوز وديا

الأربعاء، 30 يوليه 2025 - 20:51

كتب : FilGoal

كرستيانو رونالدو وجواو فيليكس

فاز نادي النصر السعودي على منافسه تولوز الفرنسي بهدفين مقابل هدف وحيد وديا، في إطار تحضيرات الفريقين للموسم الجديد.

تقدم تولوز في البداية عن طريق يان جبوهو في الدقيقة 25.

وأدرك كرستيانو رونالدو التعادل بتسديدة قوية في الشباك بعد كرة عرضية من أنجيلو جابريل في الدقيقة 33.

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وانتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

ونجح البديل الشاب محمد مران في تسجيل الهدف الثاني برأسية رائعة في شباك تولوز في الدقيقة 76.

وبدأ جواو فيليكس الوافد الجديد لنادي النصر أساسيا وشارك لمدة 60 دقيقة في تشكيل المباراة بجوار كرستيانو رونالدو، وساديو ماني في هجوم الفريق.

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ومن المقرر أن يلتقي النصر وديا أمام ألميريا في ختام معسكره بالنمسا، قبل العودة إلى السعودية لخوض السوبر السعودي.

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