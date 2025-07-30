محمد إسماعيل: أطمح لتحقيق كافة البطولات مع الزمالك.. وتنتظرني منافسة صعبة

الأربعاء، 30 يوليه 2025 - 20:37

كتب : إبراهيم رمضان

محمد إسماعيل - الزمالك

يطمح محمد إسماعيل مدافع الزمالك الجديد في تحقيق كافة البطولات مع الفريق بالموسم المقبل.

وأعلن الزمالك تعاقده بشكل رسمي محمد إسماعيل قادما من زد لمدة 5 سنوات.

وقال محمد إسماعيل مدافع الزمالك عبر موقع ناديه الرسمي: "هدفي الأول كان الانتقال لنادي الزمالك من أجل جماهير القلعة البيضاء، وأرى أن اللعب للأبيض خطوة يتمناها أي لاعب، وأتمنى إسعاد جماهير الزمالك في الفترة المقبلة".

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وأضاف "المنافسة مع زملائي في خط دفاع الفريق ستكون صعبة لوجود لاعبين كبار، والجميع يخدم مصلحة الفريق، والأفضل هو من سيشارك في المباريات".

وأتم "أطمح لتحقيق كافة البطولات مع الزمالك في الفترة المقبلة، وأن نظهر بأفضل مستوى يرضي طموحات الجماهير في الموسم الجديد".

وبات محمد إسماعيل ثامن صفقات الزمالك خلال هذا الصيف.

المدافع صاحب الـ 26 عاما انضم لزد قادما من إنبي في بداية الموسم قبل الماضي.

وشارك إسماعيل في 48 مباراة بقميص زد وسجل هدفا واحدا.

وتعاقد الزمالك مع كل من: المهدي سليمان حارس الاتحاد السكندري، وشيكو بانزا جناح إشتريلا أمادورا، وثنائي فاركو أحمد شريف، وعمرو ناصر في الهجوم، وأدم كايد الجناح الفلسطيني.

كما تعاقد الزمالك مع الجناح المغربي عبد الحميد معالي، ولاعب الوسط أحمد ربيع قادما من البنك الأهلي.

الزمالك محمد إسماعيل
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