جالاتا سراي يضم أوسيمين بشكل نهائي

أعلن نادي جالاتا سراي التركي رسميا ضم النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

فيكتور أوسيمين النادي : جالاتا سراي جالاتا سراي

ونشر جالاتا سراي عبر حسابه الرسمي على إكس فيديو لأوسيمين بقميص جالاتا سراي.

وقضى النيجيري الموسم الماضي معارا للأسود التركي.

وفي الصيف الجاري رفض أكثر من عرض ضخم للانتقال للهلال السعودي.

وساهم أوسيمين في تتويج الفريق بلقب الدوري التركي، وأنهى الموسم وفي رصيده 37 هدفا بقميص الأسود كأفضل هداف أجنبي في موسم واحد بتاريخ النادي.

صاحب الـ 26 عاما شارك مع نابولي في 133 مباراة وسجل 76 هدفا وصنع 18 في جميع المسابقات وتوج بلقب الدوري الإيطالي.

وبات النيجيري أول لاعب إفريقي يتوج بجائزة هداف الدوري الإيطالي عبر التاريخ في موسم 2022-23.

وكان النيجيري يمتلك شرطا جزائيا مع فريقه الإيطالي السابق بقيمة 75 مليون يورو.

ووفقا لفابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في الانتقالات، فإن جالاتا سراي اتفق مع اللاعب على دفع 75 مليون يورو على قسطين و5 ملايين أخرى كإضافات.

كما سيحصل نابولي على 10% من نسبة إعادة بيع اللاعب في المستقبل.

وسيتواجد بند في عقد اللاعب يمنعه من الانتقال لأي فريق إيطالي لمدة موسمين.

وغاب فيكتور أوسيمين لاعب نابولي عن انطلاق معسكر فريقه للمرض استعدادا للموسم الجديد

وكان من المفترض أن ينتهي عقد أوسيمين في 2026 مع خيار التمديد لموسم إضافي من قبل النادي الإيطالي.