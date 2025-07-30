الصفقة الثامنة - الزمالك يتعاقد مع محمد إسماعيل

أتم نادي الزمالك إجراءات التعاقد مع محمد إسماعيل مدافع زد.

وبات محمد إسماعيل ثامن صفقات الزمالك خلال هذا الصيف.

وأعلن الزمالك مساء اليوم الأربعاء تعاقده مع محمد إسماعيل بشكل رسمي.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن اللاعب قد خرج من معسكر زد الإعدادي للموسم الجديد من أجل إتمام صفقة انتقاله للزمالك.

كما أعلن نادي زد رسميا انتقال محمد إسماعيل مدافع الفريق إلى الزمالك.

وكشف نادي زد عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "شكراً محمد إسماعيل.. كل التوفيق في رحلتك القادمة مع نادي الزمالك".

المدافع صاحب الـ 26 عاما انضم لزد قادما من إنبي في بداية الموسم قبل الماضي.

وشارك إسماعيل في 48 مباراة بقميص زد وسجل هدفا واحدا.

وتعاقد الزمالك مع كل من: المهدي سليمان حارس الاتحاد السكندري، وشيكو بانزا جناح إشتريلا أمادورا، وثنائي فاركو أحمد شريف، وعمرو ناصر في الهجوم، وأدم كايد الجناح الفلسطيني.

كما تعاقد الزمالك مع الجناح المغربي عبد الحميد معالي، ولاعب الوسط أحمد ربيع قادما من البنك الأهلي.