مران الزمالك - مشاركة بنتايك.. وتنفيذ أفكار خططية في ودية المحلة

الأربعاء، 30 يوليه 2025 - 19:26

كتب : FilGoal

محمود بنتايك - الزمالك - سموحة

استأنف الزمالك تدريباته على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، مساء اليوم الأربعاء، في إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد 2025 - 2026.

وشارك المغربي محمود بنتايك الظهير الأيسر للفريق، في التدريبات الجماعية عقب انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له خلال الأيام الماضية بسبب الإصابة التي كان يعاني منها وهي عبارة عن شد عضلي خفيف.

وأدى محمود بنتايك الفقرة التأهيلية بجانب تدريبات الكرة بشكل طبيعي بصحبة زملائه بالفريق خلال مران اليوم.

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وعقد البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية.

وحرص المدير الفني على توجيه رسائل خاصة للاعبين، أبرزها ضرورة التركيز والعمل بجدية وقوة لتحقيق الهدف المطلوب والاستعداد بأفضل صورة للموسم الجديد.

ووضع الجهاز الفني بقيادة فيريرا، برنامجاً تأهيلياً خفيفاً للاعبين خلال المران.

وقام الجهاز الفني بتقسيم هذه الفقرة إلى جزئين الأول عبارة عن ركض خفيف في جزء من الملعب، وتضمن الجزء الثاني تدريبات خفيفة عن طريق تمرير الكرة بين اللاعبين.

وحرص الجهاز الفني على تخفيف الحمل البدني في ظل خوض الفريق مباراة ودية غدا الخميس، أمام غزل المحلة.

وخصص الجهاز الفني للفريق، فقرة تدريبات خططية خلال المران.

وشهدت هذه الفقرة التركيز على بعض الجوانب التكتيكية والأفكار الخططية الخاصة التي ينوي المدير الفني تطبيقها خلال ودية غزل المحلة.

وخاض لاعبو الفريق تقسيمة فنية مصغرة في جزء من الملعب، تم خلالها تطبيق كل الأفكار التي تم التدريب عليها، وقام الجهاز المعاون بتدوين كافة الملاحظات ونقلها للمدير الفني.

الزمالك محمود بنتايك
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