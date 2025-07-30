خبر في الجول - سامادو أتدجيكو لاعب المصري إلى سموحة

الأربعاء، 30 يوليه 2025 - 19:10

كتب : هاني العوضي

سامادو أتدجيكو - سموحة

أتم البنيني سامادو أتدجيكو لاعب المصري إجراءات انتقاله لنادي سموحة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلم FilGoal.com أن سامادو وقع على عقود الانضمام إلى سموحة لمدة موسمين.

من جهة أخرى، يتجه نادي سموحة للاستغناء عن النيجيري أبو بكر ليادي لاعب وسط الفريق السكندري، بناءً على توصية المدرب أحمد عبد العزيز، حسبما علم FilGoal.com

أخبار متعلقة:
كما انفرد في الجول.. المصري يضم البنيني أتدجيكو سامادو خبر في الجول - سامادو يصل القاهرة تمهيدا للانضمام إلى المصري خبر في الجول – المصري يتمم اتفاقه لضم سامادو لاعب منتخب بينين

وكان FilGoal.com كشف عن قرار التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للمصري، برحيل الثنائي أمادو باه و سامادو أتدجيكو بعد خروجهما من حساباته الفنية.

سامادو أتدجيكو انضم للمصري قادما من نادي باني جانسي البنيني ولعب 19 مباراة بقميص الفريق البورسعيدي.

فيما انضم أمادو باه قادما من دينامو أوتو الروماني ولعب 36 مباراة وسجل 3 أهداف.

وأنهى المصري الدوري خلال الموسم الماضي في المركز الرابع وتأهل للمشاركة في كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الثاني على التوالي.

ويستعد المصري للموسم الجديد تحت قيادة الكوكي بعدما قاد الفريق البورسعيدي في الموسم السابق كل من علي ماهر ثم التونسي أنيس بوجلبان وأخيرا ميمي عبد الرازق.

سامادو أتدجيكو المصري سموحة
نرشح لكم
موسم آخر في إسبانيا.. بايرن يعير "معذب برشلونة" إلى سيلتا فيجو في الجول يكشف آخر تطورات انتقال كوكا إلى قاسم باشا التركي خبر في الجول - سيراميكا كليوباترا يضم ناشئ الأهلي 5 سنوات جالاتا سراي يضم أوسيمين بشكل نهائي الصفقة الثامنة - الزمالك يتعاقد مع محمد إسماعيل ولفرهامبتون يعلن رحيل سيميدو.. ورومانو يكشف وجهته المستقبلية تقرير: مانشستر يونايتد يبدأ مفاوضاته لضم سيسكو رغم رغبة نيوكاسل تقرير أرجنتيني يكشف موعد سفر ماستانتونو لـ إسبانيا تمهيدا للانتقال لـ ريال مدريد
أخر الأخبار
كرة سلة - سيدات مصر يودعن أمم إفريقيا بالخسارة من جنوب السودان 11 دقيقة | كرة سلة
موسم آخر في إسبانيا.. بايرن يعير "معذب برشلونة" إلى سيلتا فيجو 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
في الجول يكشف آخر تطورات انتقال كوكا إلى قاسم باشا التركي 44 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - سيراميكا كليوباترا يضم ناشئ الأهلي 5 سنوات 58 دقيقة | الدوري المصري
الظهور الأول لـ جواو فيليكس.. رونالدو يسجل ويقود النصر للفوز أمام تولوز وديا ساعة | سعودي في الجول
محمد إسماعيل: أطمح لتحقيق كافة البطولات مع الزمالك.. وتنتظرني منافسة صعبة ساعة | الكرة المصرية
جالاتا سراي يضم أوسيمين بشكل نهائي 2 ساعة | ميركاتو
الصفقة الثامنة - الزمالك يتعاقد مع محمد إسماعيل 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف حقيقة إصابة كريم فؤاد بقطع في الرباط الصليبي 2 شارك في ودية إنبي.. من هو كاظم إبراهيما محترف الأهلي الشاب الذي تم قيده بعد مشكلة 3 محكمة النقض تصدر حكمها النهائي في قضية عبد الله السعيد والأهلي 4 الكرتي يترك معسكر بيراميدز ويعود للمغرب
/articles/510263/خبر-في-الجول-سامادو-أتدجيكو-لاعب-المصري-إلى-سموحة