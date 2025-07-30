خبر في الجول - سامادو أتدجيكو لاعب المصري إلى سموحة

أتم البنيني سامادو أتدجيكو لاعب المصري إجراءات انتقاله لنادي سموحة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أتدجيكو سامادو النادي : المصري سموحة

وعلم FilGoal.com أن سامادو وقع على عقود الانضمام إلى سموحة لمدة موسمين.

من جهة أخرى، يتجه نادي سموحة للاستغناء عن النيجيري أبو بكر ليادي لاعب وسط الفريق السكندري، بناءً على توصية المدرب أحمد عبد العزيز، حسبما علم FilGoal.com

وكان FilGoal.com كشف عن قرار التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للمصري، برحيل الثنائي أمادو باه و سامادو أتدجيكو بعد خروجهما من حساباته الفنية.

سامادو أتدجيكو انضم للمصري قادما من نادي باني جانسي البنيني ولعب 19 مباراة بقميص الفريق البورسعيدي.

فيما انضم أمادو باه قادما من دينامو أوتو الروماني ولعب 36 مباراة وسجل 3 أهداف.

وأنهى المصري الدوري خلال الموسم الماضي في المركز الرابع وتأهل للمشاركة في كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الثاني على التوالي.

ويستعد المصري للموسم الجديد تحت قيادة الكوكي بعدما قاد الفريق البورسعيدي في الموسم السابق كل من علي ماهر ثم التونسي أنيس بوجلبان وأخيرا ميمي عبد الرازق.