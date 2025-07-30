ولفرهامبتون يعلن رحيل سيميدو.. ورومانو يكشف وجهته المستقبلية

الأربعاء، 30 يوليه 2025 - 18:48

كتب : FilGoal

نيلسون سيميدو وجورجينيو - تشيلسي × ولفرهامبتون

أعلن نادي ولفرهامبتون رحيل البرتغالي نيلسون سيميدو الظهير الأيمن للفريق.

وكشف ولفرهامبتون في بيان عبر موقعه الرسمي: "سيظل نيلسون سيميدو في ذاكرة ولفرهامبتون لأدائه الثابت على أرض الملعب، وقيادته الهادئة والمتواضعة خارج الملعب".

وانضم سيميدو إلى ولفرهامبتون الإنجليزي في سبتمبر 2020 قادما من برشلونة الإسباني.

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ولعب سيميدو بقميص الذئاب 182 مباراة "165 مباراة في الدوري الإنجليزي، و12 مباراة في كأس إنجلترا، و5 في كأس الرابطة".

ووصف ولفرهامبتون في بيانه سيميدو بـ "الذهب القديم"، حيث ساهم في بقاء ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي.

ولعب سيميدو صاحب الـ31 عاما، بقميص ولفرهامبتون تحت قيادة نونو سانتو، وبرونو لاجي، وجولين لوبيتيجي، وجاري أونيل، وفيتور بيريرا.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي في سكاي سبورتس والمتخصص في انتقالات اللاعبين: "نيلسون سيميدو يغادر وولفرهامبتون كلاعب حر، وهو يُقيّم خياراته المستقبلية."

وأكمل "تواصلت أندية تركية مع معسكره التدريبي، لكنه يُريد بعض الوقت لاتخاذ قراره."

ولعب سيميدو لأندية بنفيكا البرتغالي، وبرشلونة الإسباني، وولفرهامبتون الإنجليزي.

نيلسون سيميدو ولفرهامبتون
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