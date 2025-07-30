تشكيل النصر - جواو فيليكس يظهر لأول مرة.. ورونالدو أساسي أمام تولوز وديا

الأربعاء، 30 يوليه 2025 - 18:37

كتب : FilGoal

جواو فيليكس - النصر السعودي

يظهر البرتغالي جواو فيليكس في تشكيل النصر لأول مرة في مواجهة تولوز الفرنسي وديا.

ويلعب النصر ضد تولوز وديا ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد.

كما يتواجد كريستيانو رونالدو وساديو ماني في تشكيل البرتغالي جورجي جيسوس مدرب النصر.

أخبار متعلقة:
لبى نداء رونالدو.. النصر يتعاقد مع جواو فيليكس تقارير: موعد الإعلان عن صفقة جواو فيليكس.. وحقيقة مفاوضات النصر مع أنتوني 70 مليون يورو؟ تقارير تكشف حقيقة راتب جواو فيليكس مع النصر رومانو: مكالمة من رونالدو غيرت مسار فيليكس إلى النصر

وجاء تشكيل النصر لمواجهة تولوز كالتالي:

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس

الدفاع: سلطان الغنام - محمد سيماكان - أيمن الشراري - أيمن يحيى

الوسط: أنجيلو جابريل - مارسيلو بروزفيتش - ويسلي تيكسيرا

الهجوم: ساديو ماني - كرستيانو رونالدو - جواو فيليكس.

لا يتوفر وصف.

النصر السعودي جواو فيليكس رونالدو
نرشح لكم
الظهور الأول لـ جواو فيليكس.. رونالدو يسجل ويقود النصر للفوز أمام تولوز وديا بمشاركة حجازي.. نيوم يخسر وديا أمام الريان بثنائية رئيس نادي الهلال يعلن عدم ترشحه في الانتخابات المقبلة فوت ميركاتو: تعطل انتقال سعود عبد الحميد إلى تولوز.. ولانس يعود للصورة صراع بين القادسية واتحاد جدة.. النصر يحدد شرطين للتخلي عن العمري لبى نداء رونالدو.. النصر يتعاقد مع جواو فيليكس كوكا يتدرب انفراديا مع الاتفاق بالبرتغال رومانو يكشف حقيقة تقديم النصر عرضا لضم كوكوريا
أخر الأخبار
طبيب الزمالك السابق: طلبت خضوع جميع اللاعبين للكشف الطبي.. لكنني لست صاحب قرار 50 دقيقة | الكرة المصرية
محمد أسامة: تلقيت عرضا من الأهلي.. وثنائي الزمالك لا يعاني إصابات مزمنة ساعة | الكرة المصرية
ذا أثلتيك: الاتفاق تم.. تشيلسي يتفق مع أياكس على ضم جويل هاتو ساعة | ميركاتو
خبر في الجول - منتخب 16 سنة يخوض دورة ودية في الأردن ساعة | منتخب مصر
أليو بادجي إلى سيفاس سبور التركي ساعة | الكرة الإفريقية
سلوت: المعسكر الشاق قد يكون سببا في إهدار الفرص 2 ساعة | الكرة الأوروبية
اتحاد السلة: عقوبات صارمة لمن يمتنع عن الانضمام لمنتخب مصر 3 ساعة | كرة سلة
مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: الكاميرون ونيجيريا وكوت ديفوار مرشحون لمواجهة مصر وديا 3 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف حقيقة إصابة كريم فؤاد بقطع في الرباط الصليبي 2 شارك في ودية إنبي.. من هو كاظم إبراهيما محترف الأهلي الشاب الذي تم قيده بعد مشكلة 3 محكمة النقض تصدر حكمها النهائي في قضية عبد الله السعيد والأهلي 4 الكرتي يترك معسكر بيراميدز ويعود للمغرب
/articles/510261/تشكيل-النصر-جواو-فيليكس-يظهر-لأول-مرة-ورونالدو-أساسي-أمام-تولوز-وديا