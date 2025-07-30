تشكيل النصر - جواو فيليكس يظهر لأول مرة.. ورونالدو أساسي أمام تولوز وديا
الأربعاء، 30 يوليه 2025 - 18:37
كتب : FilGoal
يظهر البرتغالي جواو فيليكس في تشكيل النصر لأول مرة في مواجهة تولوز الفرنسي وديا.
ويلعب النصر ضد تولوز وديا ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد.
كما يتواجد كريستيانو رونالدو وساديو ماني في تشكيل البرتغالي جورجي جيسوس مدرب النصر.
وجاء تشكيل النصر لمواجهة تولوز كالتالي:
حراسة المرمى: بينتو ماثيوس
الدفاع: سلطان الغنام - محمد سيماكان - أيمن الشراري - أيمن يحيى
الوسط: أنجيلو جابريل - مارسيلو بروزفيتش - ويسلي تيكسيرا
الهجوم: ساديو ماني - كرستيانو رونالدو - جواو فيليكس.
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