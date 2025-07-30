ديفيد ليشع لـ في الجول: البعض اعتقد بأنني يهودي.. وتريزيجيه مثلي الأعلي

أثار اسم ديفيد ليشع لاعب بني مزار المنتقل حديثا لصفوف نجوم مصر جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وانتقل ديفيد ليشع لصفوف نجوم مصر هذا الصيف قادما من بني مزار.

وقال ديفيد ليشع لاعب نجوم مصر لـ FilGoal.com : "اسمي بالكامل ديفيد ليشع مسعد، مواليد 2002 بمدينة مغاغة بمحافظة المنيا وديانتي المسيحية".

وأضاف "أعلم بأن بعض الناس اعتقدت أنني يهودي لكن ديانتي هى المسيحية. بدأت مسيرتي في مغاغة، ثم انتقلت إلى بني مزار، وانتقلت حديثا إلى نجوم مصر".

وأتم "مثلي الأعلى هو محمود تريزيجيه، وأصدقائي أطلقوا علي لقب (ديفيد تريزيجيه). أحلم بالانضمام لأندية القمة ثم الاحتراف خارج مصر".

ويلعب نادي نجوم مصر في دوري الدرجة الثانية.