ليونيل ميسي يحصد جائزة لاعب الشهر في الدوري الأمريكي

الأربعاء، 30 يوليه 2025 - 17:50

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - إنتر ميامي

حصد ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي جائزة لاعب الشهر في الدوري الأمريكي في شهر يوليو الجاري.

ليونيل ميسي

النادي : إنتر ميامي

إنتر ميامي

وساهم ميسي في 11 هدفا خلال 5 مباريات خاضهم في الدوري الأمريكي.

إذ نجح ميسي في تسجيل 8 أهداف وصناعة 3 آخرين.

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وتعادل إنتر ميامي سلبيا بدون أهداف أمام سينسيناتي ضمن منافسات الدوري الأمريكي في آخر مواجهة للفريق، وشهد اللقاء غياب الثنائي ليونيل ميسي وجوردي ألبا بسبب تعرضه للإيقاف بعد الغياب عن مباراة نجوم الدوري الأمريكي الاستعراضية ضد نجوم الدوري المكسيكي والتي أقيمت منذ أيام.

وفقد سينسيناتي الصدارة بعدما أصبح 49 نقطة في المركز الثاني وبفارق نقطة عن فيلاديلفيا متصدر ترتيب القسم الشرقي.

أما إنتر ميامي فجاء في المركز الخامس برصيد 42 نقطة وله ثلاث مباريات مؤجلة بسبب غيابه عن منافسات الدوري الأمريكي خلال مواجهات كأس العالم للأندية.

ويتأهل أول 9 فرق من كل قسم إلى المرحلة النهائية للمنافسة على لقب كأس الدوري الأمريكي.

ويلعب إنتر ميامي مباراته المقبلة في الدوري أمام أورلاندو سيتي فجر يوم الإثنين الموافق 11 أغسطس المقبل.

بينما يخوض إنتر ميامي 3 مباريات ضمن منافسات كأس رابطة فرق أمريكا الشمالية أيام 31 يوليو الجاري و3 أغسطس و7 أغسطس.

إنتر ميامي ليونيل ميسي الدوري الأمريكي
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