تقرير: مانشستر يونايتد يبدأ مفاوضاته لضم سيسكو رغم رغبة نيوكاسل

الأربعاء، 30 يوليه 2025 - 17:35

كتب : FilGoal

بنيامين سيسكو - لايبزيج

بدأ مانشستر يونايتد مفاوضاته مع بنيامين سيسكو لاعب لايبزيج الألماني لضمه هذا الصيف.

وكشفت إذاعة talkSport الإنجليزية عن إرسال مانشستر يونايتد وفدا إلى ألمانيا لحسم صفقة سيسكو.

وأشار التقرير إلى رغبة يونايتد في حسم الصفقة سريعا في ظل سعي نيوكاسل أيضا لضم اللاعب.

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وارتبط اسم الهداف السلوفيني بالانتقال لصفوف أرسنال في بداية الصيف الجاري لكن وجهة الفريق اللندني تحولت للسويدي فيكتور جيوكيريس مهاجم سبورتنج لشبونة.

وكان لايبزيج قد طلب من أرسنال ما يتجاوز 80 مليون يورو للاستغناء عن سيسكو.

وكشف التقرير عن التوقع بإتمام الصفقة سواء لصالح نيوكاسل أو مانشستر يونايتد مقابل ما يقارب من 70 مليون يورو.

ويخشى نيوكاسل من إمكانية خطف صفقة أخرى منه مثلما حدث مع هوجو إيكيتيكي إلى ليفربول.

صاحب الـ22 عاما لعب 45 مباراة الموسم المنقضي وسجل 21 هدفا وصنع 6 آخرين.

ومنذ انضمامه قادما من سالزبورج النمساوي خاض 87 مباراة سجل 39 هدفا وصنع 8 وتوج بلقب السوبر الألماني 2024.

ويمتد تعاقد سيسكو مع لايبزج حتى صيف 2029.

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