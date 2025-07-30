مصدر من المصري لـ في الجول: متمسكون باستمرار أحمد عيد

يتمسك النادي المصري باستمرار أحمد عيد ظهير الفريق في الموسم المقبل وعدم بيعه هذا الصيف.

أحمد عيد النادي : المصري المصري

ويرتبط أحمد عيد بتعاقد مع المصري حتى نهاية الموسم الجاري في صيف يونيو 2026.

وقال مصدر من المصري لـ FilGoal.com: "متمسكون باستمرار أحمد عيد الموسم المقبل ولا نية للتفريط في اللاعب".

وكشف المصدر "نسعى للتفاوض على تجديد تعاقد اللاعب خلال الفترة المقبلة".

وعلم FilGoal.com أن أحمد عيد قد أبلغ إدارة المصري برغبته في الرحيل إلى الزمالك وعدم تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجديد.

وترددت أنباء عن وجود صفقة تبادلية بين الزمالك والمصري.

وحسبما علم FilGoal.com فكان هناك مقترح بصفقة تبادلية بين الزمالك والمصري، تقضي بانتقال أحمد عيد مقابل محمد عواد.

لكن حارس الزمالك رفض المقترح ويفضل البقاء ضمن صفوف الفريق ما أغلق الأمر مؤقتا.

ويملك الزمالك عمر جابر فقط في مركز الظهير الأيمن بعد إعارة أحمد محمود لنادي الاتحاد السكندري.

وكان أحمد عيد قد انتقل من ناشئين الأهلي إلى الزمالك في 2015 وتم تصعيده للفريق الأول في 2019.

ولعب أحمد عيد للإسماعيلي لمدة موسم على سبيل الإعارة كما لعب مع إنبي لمدة موسم أيضا.

وانتقل أحمد عيد إلى المصري في صيف 2023 بصفقة انتقال حر لمدة ثلاثة مواسم.

وخاض عيد 22 مباراة مع الزمالك بينما خاض 30 مباراة مع المصري.