تقرير أرجنتيني يكشف موعد سفر ماستانتونو لـ إسبانيا تمهيدا للانتقال لـ ريال مدريد

الأربعاء، 30 يوليه 2025 - 17:05

كتب : FilGoal

فرانكو ماستانتونو

يقترب فرانكو ماستانتونو لاعب ريفر بليت الأرجنتيني من الانضمام لصفوف ريال مدريد.

وأعلن ريال مدريد ضم اللاعب الشاب مقابل 45 مليون يورو كأغلى لاعب يتم بيعه في تاريخ الدوري الأرجنتيني.

وسينضم فرانكو إلى الملكي بعد يوم 14 أغسطس المقبل حيث سيبلغ سن الـ 18 حينها.

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ووفقا لموقع "لا باجينا ميلوناريا" الخاصة بأخبار ريفر بليت فإن ماستانتونو سيسافر إلى إسبانيا نهاية هذا الأسبوع.

وسيتدرب حتى 14 أغسطس بشكل منفرد لأن قواعد فيفا تمنع انتقال اللاعبين الأقل من 18 عاما.

ولم يخض ماستانتونو أي مباراة مع ريفر بليت بعد توديع الفريق لكأس العالم للأندية 2025.

وفي الوقت الحالي يتدرب ماستانتونو بشكل منفرد ويمارس التنس والتي تعد رياضته المفضلة.

كما سافر إلى أزول، مسقط رأسه، حيث لعب في نادٍ نشأ فيه وقضى وقتا مع معارفه القدامى قبل الانتقال إلى أوروبا.

وسبق أن قال ماستانتونو عبر TYC: "لا يمكنني الانتظار للعب مع مبابي وفينيسيوس جونيور".

وواصل: "لطالما حلمت بالفريق الأكبر، وريال مدريد هو الأكبر في أوروبا".

وتابع: "لو أخبرتني في بداية العام، لقلت إن نيتي كانت اللعب مع ريفر بليت ولم يكن لدي خيار آخر، وفي منتصف العام جاء ريال مدريد وغير قراري".

وشدد: "المحادثة التي أجريتها مع تشابي ألونسو حفزتني كثيرا لاتخاذ القرار".

وأضاف: "لأكون صادقا، لا أهتم بالكرة الذهبية، وكل ما أريده هو تحقيق العديد من الألقاب مع ريال مدريد. أريد التتويج بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، والكرة الذهبية ليست في ذهني".

وأردف: "كنت في أكبر فريق في أمريكا الجنوبية، والآن سأذهب إلى أكبر فريق في العالم. إنه حلم".

وشدد: "عندما يتصل بك شخص مثل تشابي ألونسو ويخبرك أنه يريدك في فريقه، فمن المستحيل ألا تشعر بالعاطفة. لقد اتصل بي وتحدث معي بصراحة شديدة، وهو أمر مهم بالنسبة لي".

وأتم: "في العديد من الليالي أذهب إلى الفراش وأبدأ في تخيل أشياء مثل دخول سانتياجو برنابيو قبل المباراة أو خلال تقديمي. كلما اقترب ذلك اليوم، كلما فكرت في الأمر أكثر".

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