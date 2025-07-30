خبر في الجول - بتروجت يتخذ خطوة قانونية بشأن حامد حمدان

بدأ نادي بتروجت اتخاذ الإجراءات ضد حامد حمدان لاعب وسط الفريق.

حامد حمدان النادي : بتروجت بتروجت

ويغيب الفلسطيني عن تدريبات الفريق البترولي بعد رفض انتقاله لصفوف الزمالك.

وحسبما علم FilGoal.com فإن بتروجت يرسل خطابات لحامد حمدان على عنوان منزله بسبب انقطاعه عن التدريبات دون علم النادي.

وتأتي تلك الخطوة قبل التقدم بشكوى ضده في اتحاد الكرة.

وانتهت مفاوضات الفريق البترولي مع الزمالك دون التوصل لأي اتفاق بشأن انتقال الفلسطيني لصفوف الأبيض.

وعلم FilGoal.com آنذاك أن جلسة المفاوضات بين الزمالك وبتروجت استمرت لمدة 5 ساعات.

ويمتلك الدولي الفلسطيني مسيرة طويلة في الكرة المصرية بدءا من بيراميدز ثم الإنتاج الحربي وطنطا والجزيرة والمجد.

وانتقل حمدان في 2023 لبتروجت وساهم في عودة الفريق للدوري المصري بعد غياب دام 6 مواسم.

وخاض اللاعب البالغ 24 عاما 25 مباراة وسجل 2 وصنع 2.

ويشغل الدولي أكثر من مركز في خط الوسط كما سبق أن لعب كقلب دفاع.

وأصبح حمدان لاعبا دوليا لمنتخب فلسطين إذ ارتدى قميص الفدائي في 3 مباريات دولية خلال تصفيات كأس العالم 2026.