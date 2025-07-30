كرة طائرة - مدرب منتخب الكاميرون.. البرازيلي ميلاجريس مديرا فنيا لسيدات الأهلي

أعلن النادي الأهلي تولي البرازيلي باولو ميلاجريس القيادة الفنية لفريق السيدات للكرة الطائرة.

وكان الأهلي قد أعلن رحيل إبراهيم فخر الدين المدير الفني بعد قضاء موسمين مع الفريق.

ويتولى ميلاجريس مهمة المدير الفني لمنتخب سيدات الكاميرون منذ يونيو الماضي استعدادا لمنافسات بطولة العالم.

وأتم الأهلي تعاقده مع ميلاجريس لمدة موسم لقيادة فريق سيدات الكرة الطائرة.

وكان الأهلي قد خسر نهائي بطولة إفريقيا في آخر نسختين بقيادة إبراهيم فخر الدين أمام الزمالك.

وينطلق موسم السيدات يوم 6 أكتوبر المقبل بينما ينتهي في 3 مايو 2026.

وحصدت لاعبات الأهلي الدوري والسوبر بينما توجت سيدات الزمالك بالكأس وبطولة إفريقيا.

وحقق إبراهيم فخر الدين خلال موسمين 5 ألقاب إذ حصد الثلاثية المحلية في الموسم الأولى بالإضافة للقبي الدوري والسوبر في الموسم الماضي.

وقبل منتخب الكاميرون تولى ميلاجريس قيادة منتخب سيدات ورجال رواندا بالإضافة لسيدات الكاميرون في 2016 بخلاف الولاية الحالية.

كما درب أندية في بيرو ورومانيا وبولندا والبرازيل.

وبدأ ميلاجريس مهمته كمدير فني في موسم 97-98.