كرة طائرة - مدرب منتخب الكاميرون.. البرازيلي ميلاجريس مديرا فنيا لسيدات الأهلي

الأربعاء، 30 يوليه 2025 - 16:36

كتب : FilGoal

باولو ميلاجريس - مدير فني كرة طائرة

أعلن النادي الأهلي تولي البرازيلي باولو ميلاجريس القيادة الفنية لفريق السيدات للكرة الطائرة.

وكان الأهلي قد أعلن رحيل إبراهيم فخر الدين المدير الفني بعد قضاء موسمين مع الفريق.

ويتولى ميلاجريس مهمة المدير الفني لمنتخب سيدات الكاميرون منذ يونيو الماضي استعدادا لمنافسات بطولة العالم.

أخبار متعلقة:
كرة طائرة - مدرب الزمالك السابق.. أحمد عاشور مديرا فنيا لـ أهلي جدة كرة طائرة - خلفا لمونزو.. تعيين جوردون مايفورث مديرا فنيا لـ الأهلي كرة طائرة - الهزيمة الثالثة.. منتخب الشباب يخسر أمام إيران ويقترب من توديع بطولة العالم كرة طائرة - الزمالك يعلن ضم 4 لاعبات لتدعيم فريق السيدات.. والتجديد لداليا المرشدي

وأتم الأهلي تعاقده مع ميلاجريس لمدة موسم لقيادة فريق سيدات الكرة الطائرة.

وكان الأهلي قد خسر نهائي بطولة إفريقيا في آخر نسختين بقيادة إبراهيم فخر الدين أمام الزمالك.

وينطلق موسم السيدات يوم 6 أكتوبر المقبل بينما ينتهي في 3 مايو 2026.

وحصدت لاعبات الأهلي الدوري والسوبر بينما توجت سيدات الزمالك بالكأس وبطولة إفريقيا.

وحقق إبراهيم فخر الدين خلال موسمين 5 ألقاب إذ حصد الثلاثية المحلية في الموسم الأولى بالإضافة للقبي الدوري والسوبر في الموسم الماضي.

وقبل منتخب الكاميرون تولى ميلاجريس قيادة منتخب سيدات ورجال رواندا بالإضافة لسيدات الكاميرون في 2016 بخلاف الولاية الحالية.

كما درب أندية في بيرو ورومانيا وبولندا والبرازيل.

وبدأ ميلاجريس مهمته كمدير فني في موسم 97-98.

كرة طائرة سيدات الأهلي الأهلي باولو ميلاجريس
نرشح لكم
كرة طائرة - مدرب الزمالك السابق.. أحمد عاشور مديرا فنيا لـ أهلي جدة كرة طائرة - خلفا لمونزو.. تعيين جوردون مايفورث مديرا فنيا لـ الأهلي كرة طائرة - الهزيمة الثالثة.. منتخب الشباب يخسر أمام إيران ويقترب من توديع بطولة العالم كرة طائرة - الزمالك يعلن ضم 4 لاعبات لتدعيم فريق السيدات.. والتجديد لداليا المرشدي كرة طائرة - الزمالك يعلن تجديد تعاقد أحمد يوسف قائد الفريق خبر في الجول - مريم متولي تنتقل من الزمالك إلى الدوري الإيطالي للكرة الطائرة كرة طائرة - الاتحاد المصري يعلن مواعيد الموسم المقبل للرجال والسيدات كرة طائرة - منتخب الناشئات يخسر أمام ألمانيا في الجولة الثانية ببطولة العالم
أخر الأخبار
طبيب الزمالك السابق: طلبت خضوع جميع اللاعبين للكشف الطبي.. لكنني لست صاحب قرار 9 ساعة | الكرة المصرية
محمد أسامة: تلقيت عرضا من الأهلي.. وثنائي الزمالك لا يعاني إصابات مزمنة 9 ساعة | الكرة المصرية
ذا أثلتيك: الاتفاق تم.. تشيلسي يتفق مع أياكس على ضم جويل هاتو 9 ساعة | ميركاتو
خبر في الجول - منتخب 16 سنة يخوض دورة ودية في الأردن 9 ساعة | منتخب مصر
أليو بادجي إلى سيفاس سبور التركي 10 ساعة | الكرة الإفريقية
سلوت: المعسكر الشاق قد يكون سببا في إهدار الفرص 11 ساعة | الكرة الأوروبية
اتحاد السلة: عقوبات صارمة لمن يمتنع عن الانضمام لمنتخب مصر 11 ساعة | كرة سلة
مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: الكاميرون ونيجيريا وكوت ديفوار مرشحون لمواجهة مصر وديا 11 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف حقيقة إصابة كريم فؤاد بقطع في الرباط الصليبي 2 شارك في ودية إنبي.. من هو كاظم إبراهيما محترف الأهلي الشاب الذي تم قيده بعد مشكلة 3 محكمة النقض تصدر حكمها النهائي في قضية عبد الله السعيد والأهلي 4 الكرتي يترك معسكر بيراميدز ويعود للمغرب
/articles/510254/كرة-طائرة-مدرب-منتخب-الكاميرون-البرازيلي-ميلاجريس-مديرا-فنيا-لسيدات-الأهلي