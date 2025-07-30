لقطة خاصة لـ إندو.. ليفربول يقلب الطاولة على يوكوهاما وديا بثلاثية

الأربعاء، 30 يوليه 2025 - 16:11

كتب : FilGoal

فيرجيل فان دايك - إندو - ليفربول

قلب ليفربول الطاولة على يوكوهاما مارينوس الياباني في مباراة ودية أقيمت باليابان.

واتارو إندو

النادي : ليفربول

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وحوّل ليفربول تأخره بهدف إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتم تسجيل الأهداف الأربعة في الشوط الثاني.

وشهد اللقاء مشاركة محمد صلاح بشكل أساسي حتى الدقيقة 64 عندما شارك تري نيوني بدلا منه.

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وافتتح يناكا التسجيل ليوكوهاما في الدقيقة 55، بينما سجل الثلاثي فلوريان فيرتز وتري نيوني وريو نجوموها أهداف ليفربول الثلاثة.

وشهدت المباراة لقطة خاصة لواتارو إندو لاعب ليفربول الذي يخوض المباراة في موطنه باليابان.

إذ أجرى ليفربول تبديلا وحيدا في الدقيقة 59 ليشارك إندو بدلا من فيرجيل فان دايك الذي أهدى له شارة القيادة بين جماهيره في اليابان ومن أجل أن يتلقى تحية الجماهير.

وكان ليفربول قد أجرى تبديلين بين شوطين المباراة بالإضافة إلى 7 تبديلات في الدقيقة 64، بينما تبديل إندو كان بمفرده.

وبذلك يكون قد خاض ليفربول أربع مباريات ودية حتى الآن ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.

وواجه ليفربول كل من ستوك سيتي وبريستون وميلان ويوكوهاما.

بينما يختتم ليفربول استعداداته بمواجهة أتليتك بلباو يوم 4 أغسطس المقبل في ختام ودياته.

وينطلق موسم ليفربول يوم 10 أغسطس المقبل بمواجهة كريستال بالاس على الدرع الخيرية (لقب السوبر الإنجليزي).

بينما يفتتح ليفربول مشواره في الدوري بمواجهة بورنموث مساء يوم الجمعة 15 من أغسطس المقبل.

ليفربول محمد صلاح إندو
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