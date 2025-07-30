بعد كأس العالم للأندية.. الموافقة على ارتداء الحكام لكاميرات لاستخدامها في البث التلفزيوني

وافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) على ارتداء الحكام لكاميرات لاستخدامها في البث التلفزيوني.

ووفقا لإذاعة كوبي الإسبانية فإن هذا القرار تم اتخاذه بعد نجاح التجربة في كأس العالم للأندية 2025.

وجاء القرار عبر الموقع الرسمي

"بعد نجاح اختبارات كاميرات الجسم التي يرتديها الحكام في كأس العالم للأندية 2025 للاستخدام في البث، وافق مجلس إدارة IFAB على توسيع نطاق التجربة لتشمل المسابقات المحلية والدولية حول العالم.

"تمت الموافقة على التجربة في الاجتماع السنوي العام لـ IFAB في مارس، حيث اقتصرت في البداية على بطولات. الآن، يُمكن للمسابقات الأخرى اختبار هذه الأنظمة وتقديم معلومات وملاحظات قيّمة".

"يجب على المسابقات الراغبة في المشاركة في التجربة الحصول على إذن من IFAB وفيفا، اللذين سيدعمان المشاركين من خلال تقديم توصيات مفصلة ومواصفات فنية لضمان سلاسة التنفيذ".

The IFAB approves extension of trial with referee body cameras at professional level ➡️ News release: https://t.co/ZWzxpczxvu pic.twitter.com/BdO1RXLp5G — The IFAB (@TheIFAB) July 30, 2025

وكان هدف فيفا من استخدام كاميرات الحكام على أجسامهم في كأس العالم للأندية هو اختبار ما إذا كانت زاوية الكاميرا الجديدة هذه، التي تُظهر منظور الحكم، تُحسّن تجربة المشاهد.