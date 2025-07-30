بقيادة حلمي طولان.. منتخب مصر الثاني يواجه تونس مرتين في سبتمبر لأجل كأس العرب

تقرر إقامة مباراتين وديتين لـ منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان استعدادا لكأس العرب 2025.

وتستضيف قطر منافسات كأس العرب في الفترة من 1 وحتى 18 ديسمبر 2025.

وسيخوض المنتخب وديتين ضد نسور قرطاج يومي 6 و9 سبتمبر المقبل في القاهرة خلال الأجندة الدولية.

وحدد المدير الفني للمنتخب المشارك في كأس العرب الأول من سبتمبر موعدا لبدء معسكر الفريق الذي يستمر حتى التاسع من نفس الشهر من أجل إعداد الفريق بالشكل اللائق للبطولة.

وأشار طولان إلى أن الجهاز الفني للمنتخب المشارك في كأس العرب يخاطب حاليا عددا من المنتخبات العربية والإفريقية للاتفاق على مباريات ودية خلال أجندتي اكتوبر ونوفمبر من أجل الاستعداد القوي للبطولة.

وأكد المدير الفني للمنتخب الوطني المشارك في كأس العرب أن الجهاز الفني سيراقب كل مباريات الدوري الممتاز التي ستنطلق بعد 10 أيام لاختيار القائمة التي سيتم إعلانها عقب إعلان المنتخب الوطني الأول قائمته.

يذكر أن القرعة أوقعت منتخب مصر في المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبه منتخبات الأردن والإمارات والفائز من لقاء موريتانيا والكويت.

وأعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس العرب 2025 أن قيمة الجوائز المخصصة للبطولة ستتجاوز 36.5 مليون دولار، فيما يمثل معيارا جديدا ويضع بطولة كأس العرب إلى جانب أكبر البطولات الدولية العالمية.