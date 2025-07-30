رابطة الدوري الألماني تقرر إعلان الحكام قراراتهم عبر مكبرات الصوت

الأربعاء، 30 يوليه 2025 - 15:38

كتب : FilGoal

الدوري الألماني‎

أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم اليوم الأربعاء في بيان صحفي تعديلات بشأن الحكام في الموسم الجديد.

وقررت رابطة الدوري الألماني أن الحكام سيعلنون قراراتهم عبر مكبرات الصوت داخل الملعب بعد مراجعة الفيديو في كل مباريات الدوري الممتاز والدرجة الثانية بداية من الموسم.

كما تقرر اعتماد تقنية التسلل شبه الآلي لحساب المواقع الدقيقة للاعبين والكرة.

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وجاء بيان رابطة الدوري الألماني كالآتي:

"عقب النتائج الإيجابية لمشروع تجريبي في تسعة ملاعب بالنصف الثاني من الموسم، بعد أن لاقى ردود فعل إيجابية من الجماهير، تقرر إجراء تنفيذ المتطلبات التقنية في كافة الملاعب الـ 36".

"سيوجه الحكم كلامه للجمهور عبر مكبرات صوت عندما يتوجه إلى شاشة المراجعة الجانبية للتحقق من قرار ما، أو عندما يغير قراره بناء على نصيحة من حكم الفيديو المساعد".

"وسيتم سماع الإعلان عبر مكبرات الصوت في الملعب، إضافة إلى دمجه في البث المباشر للمباراة".

وعقدت رابطة الدوري الألماني استحداثها اجتماعًا قصيرًا بين طاقم التحكيم والمدربين وقادة الفريقين قبل 70 دقيقة من انطلاق المباراة.

ويأتي ذلك لإتاحة الفرصة من أجل تبادل الآراء بشكل تفاعلي محترم بين المعنيين باللعبة.

الدوري الألماني تقنية الفيديو مكبرات الصوت
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