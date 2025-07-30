سباحة - الجوادي يحقق ذهبية سباق 800 متر حرة ببطولة العالم
الأربعاء، 30 يوليه 2025 - 15:28
كتب : FilGoal
حقق التونسي أحمد الجوادي ذهبية سباق 800 متر حرة ببطولة العالم للألعاب المائية.
ونجح الجوادي في حصد الذهبية بزمن قدره 7:36.88 دقائق ببطولة العالم المقامة في سنغافورة.
ويعتبر ذلك هو ثالث أفضل توقيت في تاريخ السباق.
وكان الجوادي قد حل رابعا في أولمبياد باريس 2024، كما حقق برونزية منافسات 800 متر في ديسمبر الماضي.
وتعتبر الذهبية الحالية هي أول لقب عالمي يحققه الجوادي في مسيرته الاحترافية.
وتستضيف سنغافورة منافسات بطولة العالم حتى يوم 3 أغسطس المقبل.
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