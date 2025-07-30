إسلام جابر إلى المقاولون العرب

الأربعاء، 30 يوليه 2025 - 15:10

كتب : FilGoal

المقاولون العرب - إسلام جابر

أعلن نادي المقاولون العرب ضم إسلام جابر قادما من سموحة.

إسلام جابر

النادي : المقاولون العرب

سموحة
المقاولون العرب

وانتهى تعاقد إسلام جابر مع سموحة بنهاية الموسم المنصرم ليصبح لاعبا حرا.

وبات جابر ثامن صفقات ذئاب الجبل بعد ضم كل من نادر هشام من مودرن سبورت إسلام هشام من بتروجت ومحمود أبو جودة من حرس الحدود وأحمد مجدي "كهربا" من بلدية المحلة ومحمد إسماعيل حامد من إنبي ومحمد فوزي من أبو قير للأسمدة ومحمود الطنطاوي "دعبسة" من كهرباء الإسماعيلية.

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وبدأ جابر مسيرته مع الشرقية للدخان وانضم لمصر للمقاصة في 2017 ثم الداخلية.

وانتقل للزمالك في 2019 وقضى 3 مواسم بقميص الأبيض حقق خلالها لقب الدوري مرتين ولقب كأس مصر.

وفي صيف 2022 انتقل إسلام جابر لصفوف البنك الأهلي ولعب معه موسما واحدا.

وفي صيف 2023 انتقل جابر لنادي سموحة لمدة 3 سنوات.

وصعد وادي دجلة والمقاولون العرب وكهرباء الإسماعيلية إلى الدوري الممتاز، ليصل عدد فرق الدوري إلى 21 فريقا بعد إلغاء الهبوط.

إسلام جابر الدوري المصري المقاولون العرب سموحة
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