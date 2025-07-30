خبر في الجول - بلوزداد يتوصل لاتفاق مع غزل المحلة بشأن بن حمودة.. وموعد سفر اللاعب

يقترب محمد علي بن حمودة مهاجم غزل المحلة من الانتقال لصفوف شباب بلوزداد الجزائري.

ونجح بن حمودة في تسجيل 9 أهداف ليتواجد في المركز السادس بقائمة هدافي الدوري موسم 2024 - 2025.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الناديين اتفقا على انتقال بن حمودة مقابل 570 ألف دولار.

وسيحصل غزل المحلة على 15% من قيمة بيع اللاعب مستقبلا.

ومن المنتظر أن يسافر اللاعب خلال الأيام المقبلة لإجراء الكشف الطبي لإتمام التعاقد.

ولعب بن حمودة بقميص المحلة 24 مباراة هذا الموسم، وسجل 9 أهداف.

وضم المحلة محمد علي بن حمودة مهاجم الترجي التونسي في صيف 2024 لمدة 3 مواسم، بعد صعود زعيم الفلاحين إلى الدوري الممتاز.

وكان بن حمودة قد انضم إلى الترجي في صيف 2024.

وخاض بن حمودة 109 مباراة بقميص الترجي ونجح في تسجيل 23 هدفا وصناعة 3 آخرين.