خبر في الجول - بلوزداد يتوصل لاتفاق مع غزل المحلة بشأن بن حمودة.. وموعد سفر اللاعب

الأربعاء، 30 يوليه 2025 - 14:56

كتب : عمرو نبيل

محمد علي بن حمودة - غزل المحلة

يقترب محمد علي بن حمودة مهاجم غزل المحلة من الانتقال لصفوف شباب بلوزداد الجزائري.

ونجح بن حمودة في تسجيل 9 أهداف ليتواجد في المركز السادس بقائمة هدافي الدوري موسم 2024 - 2025.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الناديين اتفقا على انتقال بن حمودة مقابل 570 ألف دولار.

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وسيحصل غزل المحلة على 15% من قيمة بيع اللاعب مستقبلا.

ومن المنتظر أن يسافر اللاعب خلال الأيام المقبلة لإجراء الكشف الطبي لإتمام التعاقد.

ولعب بن حمودة بقميص المحلة 24 مباراة هذا الموسم، وسجل 9 أهداف.

وضم المحلة محمد علي بن حمودة مهاجم الترجي التونسي في صيف 2024 لمدة 3 مواسم، بعد صعود زعيم الفلاحين إلى الدوري الممتاز.

وكان بن حمودة قد انضم إلى الترجي في صيف 2024.

وخاض بن حمودة 109 مباراة بقميص الترجي ونجح في تسجيل 23 هدفا وصناعة 3 آخرين.

محمد علي بن حمودة غزل المحلة شباب بلوزداد الدوري المصري
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