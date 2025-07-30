خبر في الجول - بلوزداد يتوصل لاتفاق مع غزل المحلة بشأن بن حمودة.. وموعد سفر اللاعب
الأربعاء، 30 يوليه 2025 - 14:56
كتب : عمرو نبيل
يقترب محمد علي بن حمودة مهاجم غزل المحلة من الانتقال لصفوف شباب بلوزداد الجزائري.
محمد علي بن حمودة
النادي : غزل المحلة
ونجح بن حمودة في تسجيل 9 أهداف ليتواجد في المركز السادس بقائمة هدافي الدوري موسم 2024 - 2025.
وحسبما علم FilGoal.com فإن الناديين اتفقا على انتقال بن حمودة مقابل 570 ألف دولار.
وسيحصل غزل المحلة على 15% من قيمة بيع اللاعب مستقبلا.
ومن المنتظر أن يسافر اللاعب خلال الأيام المقبلة لإجراء الكشف الطبي لإتمام التعاقد.
ولعب بن حمودة بقميص المحلة 24 مباراة هذا الموسم، وسجل 9 أهداف.
وضم المحلة محمد علي بن حمودة مهاجم الترجي التونسي في صيف 2024 لمدة 3 مواسم، بعد صعود زعيم الفلاحين إلى الدوري الممتاز.
وكان بن حمودة قد انضم إلى الترجي في صيف 2024.
وخاض بن حمودة 109 مباراة بقميص الترجي ونجح في تسجيل 23 هدفا وصناعة 3 آخرين.