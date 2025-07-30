بمشاركة حجازي.. نيوم يخسر وديا أمام الريان بثنائية

خسر نيوم السعودي في ثاني مبارياته الودية بمعسكر إسبانيا ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.

أحمد حجازي النادي : نيوم نيوم

وتغلب الريان القطري على نيوم بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت في إسبانيا.

وشارك الدولي المصري أحمد حجازي في المباراة بشكل أساسي.

وتعد المباراة هي الثانية لكريستوف جالتييه المدير الفني الجديد للفريق.

ويعد حجازي هو قائد الفريق وانضم له في الصيف الماضي وتمكن من الصعود إلى الدوري السعودي.

وسجل الثنائي روجر ومحمد سراج هدفي الريان أمام نيوم.

ونجح نيوم في الصعود حديثا إلى الدوري السعودي الممتاز.

بينما الريان كان قد أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس برصيد 33 نقطة.

ويشارك الريان القطري الموسم الجاري في بطولة دوري أبطال الخليج المكونة من 8 فرق.

وجاءت الأندية المشاركة كالآتي: العين الإماراتي - الشباب السعودي - سترة البحريني - زاخو العراقي - النهضة العماني - الريان القطري - تضامن حضر موت اليمني - القادسية الكويتي.