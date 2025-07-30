بمشاركة حجازي.. نيوم يخسر وديا أمام الريان بثنائية

الأربعاء، 30 يوليه 2025 - 14:25

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - نيوم

خسر نيوم السعودي في ثاني مبارياته الودية بمعسكر إسبانيا ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.

أحمد حجازي

النادي : نيوم

نيوم

وتغلب الريان القطري على نيوم بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت في إسبانيا.

وشارك الدولي المصري أحمد حجازي في المباراة بشكل أساسي.

أخبار متعلقة:
الجنايني يتحدث عن مفاوضات عبد القادر.. وعرض نيوم "الكوبري" وصدمة الجفالي تقرير: ويسا يغيب عن تدريبات برينتفورد للضغط برحيله.. وعرض من نيوكاسل واهتمام نيوم بمشاركة حجازي.. نيوم يخسر وديا من ليفانتي في ظهور جالتييه الأول زميل عبد المنعم.. نيوم السعودي يكثف مفاوضاته لضم هداف نيس

وتعد المباراة هي الثانية لكريستوف جالتييه المدير الفني الجديد للفريق.

ويعد حجازي هو قائد الفريق وانضم له في الصيف الماضي وتمكن من الصعود إلى الدوري السعودي.

وسجل الثنائي روجر ومحمد سراج هدفي الريان أمام نيوم.

ونجح نيوم في الصعود حديثا إلى الدوري السعودي الممتاز.

بينما الريان كان قد أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس برصيد 33 نقطة.

ويشارك الريان القطري الموسم الجاري في بطولة دوري أبطال الخليج المكونة من 8 فرق.

وجاءت الأندية المشاركة كالآتي: العين الإماراتي - الشباب السعودي - سترة البحريني - زاخو العراقي - النهضة العماني - الريان القطري - تضامن حضر موت اليمني - القادسية الكويتي.

نيوم أحمد حجازي الدوري السعودي
نرشح لكم
الظهور الأول لـ جواو فيليكس.. رونالدو يسجل ويقود النصر للفوز أمام تولوز وديا تشكيل النصر - جواو فيليكس يظهر لأول مرة.. ورونالدو أساسي أمام تولوز وديا رئيس نادي الهلال يعلن عدم ترشحه في الانتخابات المقبلة فوت ميركاتو: تعطل انتقال سعود عبد الحميد إلى تولوز.. ولانس يعود للصورة صراع بين القادسية واتحاد جدة.. النصر يحدد شرطين للتخلي عن العمري لبى نداء رونالدو.. النصر يتعاقد مع جواو فيليكس كوكا يتدرب انفراديا مع الاتفاق بالبرتغال رومانو يكشف حقيقة تقديم النصر عرضا لضم كوكوريا
أخر الأخبار
طبيب الزمالك السابق: طلبت خضوع جميع اللاعبين للكشف الطبي.. لكنني لست صاحب قرار 50 دقيقة | الكرة المصرية
محمد أسامة: تلقيت عرضا من الأهلي.. وثنائي الزمالك لا يعاني إصابات مزمنة ساعة | الكرة المصرية
ذا أثلتيك: الاتفاق تم.. تشيلسي يتفق مع أياكس على ضم جويل هاتو ساعة | ميركاتو
خبر في الجول - منتخب 16 سنة يخوض دورة ودية في الأردن ساعة | منتخب مصر
أليو بادجي إلى سيفاس سبور التركي ساعة | الكرة الإفريقية
سلوت: المعسكر الشاق قد يكون سببا في إهدار الفرص 2 ساعة | الكرة الأوروبية
اتحاد السلة: عقوبات صارمة لمن يمتنع عن الانضمام لمنتخب مصر 3 ساعة | كرة سلة
مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: الكاميرون ونيجيريا وكوت ديفوار مرشحون لمواجهة مصر وديا 3 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف حقيقة إصابة كريم فؤاد بقطع في الرباط الصليبي 2 شارك في ودية إنبي.. من هو كاظم إبراهيما محترف الأهلي الشاب الذي تم قيده بعد مشكلة 3 محكمة النقض تصدر حكمها النهائي في قضية عبد الله السعيد والأهلي 4 الكرتي يترك معسكر بيراميدز ويعود للمغرب
/articles/510245/بمشاركة-حجازي-نيوم-يخسر-وديا-أمام-الريان-بثنائية