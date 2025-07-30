كرة طائرة - مدرب الزمالك السابق.. أحمد عاشور مديرا فنيا لـ أهلي جدة

أعلن نادي أهلي جدة السعودي تعيين أحمد عاشور مدربا لفريق الكرة الطائرة.

وكتب النادي عبر موقعه "يقود الجهاز الفني المدرب المصري القدير أحمد عاشور؛ الذي يمتلك مسيرة تدريبية ناجحة وسجلا حافلا بالإنجازات على الصعيدين القاري والمحلي".

ويعاون عاشور كل من: رجب أبو ركبة كمساعد للمدرب، وبلال وتوت كمعد بدني.

حقق عاشور مع الزمالك الثنائية المحلية في 2022 و2023.

وسبق أن درب عاشور كل من الزمالك وهليوبوليس والأهلي الليبي، وتولى تدريب مدرب عام منتخب مصر.

وحقق عاشور لقبين لدوري أبطال إفريقيا والدوري والكأس، وفاز بكأس إفريقيا مرة وحيدة وكأس إفريقيا للمنتخبات.