كرة طائرة - مدرب الزمالك السابق.. أحمد عاشور مديرا فنيا لـ أهلي جدة
الأربعاء، 30 يوليه 2025 - 13:57
كتب : FilGoal
أعلن نادي أهلي جدة السعودي تعيين أحمد عاشور مدربا لفريق الكرة الطائرة.
وكتب النادي عبر موقعه "يقود الجهاز الفني المدرب المصري القدير أحمد عاشور؛ الذي يمتلك مسيرة تدريبية ناجحة وسجلا حافلا بالإنجازات على الصعيدين القاري والمحلي".
ويعاون عاشور كل من: رجب أبو ركبة كمساعد للمدرب، وبلال وتوت كمعد بدني.
📝 | #الأهلي يدعم الكرة الطائرة بجهاز فني جديد 🏐#ألعاب_الأهلي https://t.co/VQm3PqaeFk pic.twitter.com/uNuHNlOI8A— ألعاب الأهلي المختلفة (@ALAHLISC_1937) July 29, 2025
حقق عاشور مع الزمالك الثنائية المحلية في 2022 و2023.
وسبق أن درب عاشور كل من الزمالك وهليوبوليس والأهلي الليبي، وتولى تدريب مدرب عام منتخب مصر.
وحقق عاشور لقبين لدوري أبطال إفريقيا والدوري والكأس، وفاز بكأس إفريقيا مرة وحيدة وكأس إفريقيا للمنتخبات.
نرشح لكم
كرة طائرة - مدرب منتخب الكاميرون.. البرازيلي ميلاجريس مديرا فنيا لسيدات الأهلي كرة طائرة - خلفا لمونزو.. تعيين جوردون مايفورث مديرا فنيا لـ الأهلي كرة طائرة - الهزيمة الثالثة.. منتخب الشباب يخسر أمام إيران ويقترب من توديع بطولة العالم كرة طائرة - الزمالك يعلن ضم 4 لاعبات لتدعيم فريق السيدات.. والتجديد لداليا المرشدي كرة طائرة - الزمالك يعلن تجديد تعاقد أحمد يوسف قائد الفريق خبر في الجول - مريم متولي تنتقل من الزمالك إلى الدوري الإيطالي للكرة الطائرة كرة طائرة - الاتحاد المصري يعلن مواعيد الموسم المقبل للرجال والسيدات كرة طائرة - منتخب الناشئات يخسر أمام ألمانيا في الجولة الثانية ببطولة العالم