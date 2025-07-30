موندو ديبورتيفو: عدد من الأندية السعودية مهتمة بضم ليفاندوفسكي

الأربعاء، 30 يوليه 2025 - 13:38

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة ضد ألافيس

أعربت عدة أندية سعودية عن اهتمامها بضم روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق برشلونة.

ويرتبط ليفاندوفسكي بتعاقد مع برشلونة حتى صيف 2026.

ويعتمد برشلونة على المهاجم البولندي الذي يعرب عن سعادته ولكن إذا طلب الرحيل وعُرض عليه انتقال فسيكون النادي متفهما.

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وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو عن اهتمام عدد من الأندية السعودية بضم روبرت ليفاندوفسكي وهو في قمة مستواه.

وتراقب الأندية السعودية وضع اللاعب مع برشلونة قبل التقدم بعرض رسمي.

وأشار التقرير إلى أن المهاجم البولندي حتى الآن لا ينوي الرحيل وسعيد جدا بالتواجد في برشلونة.

عدد من الأندية السعودية مهتمة بضم روبرت ليفاندوفسكي الذي ينتهي تعاقده مع برشلونة بعد عام

وخاض ليفاندوفسكي البالغ من العمر 36 عاما 52 مباراة بقميص برشلونة.

وفاز بثلاثية المحلية بعدما سجل 42 هدفا في 52 مباراة.

ليفاندوفسكي برشلونة
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