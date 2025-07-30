أغلى تعاقد في تاريخ النادي.. فلامنجو يضم لينو من أتلتيكو مدريد

أعلن نادي فلامنجو البرازيلي تعزيز صفوفه بضم صامويل لينو قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني.

وبات صاحب الـ 25 عاما ثالث صفقات الروبونيجرو الصيف الحالي بعد ساؤول نوجييز وإيمرسون رويال.

ووقع لينو على عقد يمتد حتى ديسمبر 2029، وسيرتدي القميص رقم 16.

SAMU NA ÁREA! 🔴⚫️ Samuel Lino encontrou o Diretor de Futebol José Boto no Ninho do Urubu, assinou com o Mengão, e foi anunciado pelo Mais Querido nesta terça-feira (29)! #BemVindo pic.twitter.com/ib8enxVu50 — Flamengo (@Flamengo) July 30, 2025

وبدأ لينو مسيرته في ساو بيرناردو في 2016 ثم أعير لشباب فلامنجو وفاز بلقب كأس ساو باولو للشباب في 2018.

وخاض أول تجربة احترافية بقميص جيل فيسنتي البرتغالي في موسم 2021-22 وسجل 27 هدفا وصنع 5 في 100 مباراة.

وبعد تألقه انتقل لأتلتيكو مدريد وأعير لفالنسيا في 2022.

وعاد مجددا لأتلتيكو مدريد وفاز بجائزة أفضل لاعب في الفريق موسم 2023-24 ويشغل أيضا مركزي الجناح والظهير الأيسر.

وخاض مع أتلتيكو مدريد 93 مباراة سجل 12 هدفا وصنع 16 في 93 مباراة.

ووفقا للتقارير كلفت الصفقة خزائن فلامنجو 22 مليون يورو.

وأصبح لينو أغلى تعاقد في تاريخ فلامنجو متفوقا على الأرجنتيني كارلوس ألكاراز مقابل 12 مليون يورو الموسم الماضي.