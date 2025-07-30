كرة سلة - جاهزية ميرال أشرف لمواجهة مصر ضد جنوب السودان

الأربعاء، 30 يوليه 2025 - 13:14

كتب : FilGoal

ميرال أشرف - منتخب سيدات مصر ضد جنوب السودان كرة سلة

كشف الاتحاد المصري لكرة السلة عن جاهزية ميرال أشرف لاعبة منتخب سيدات مصر لمواجهة جنوب السودان في ملحق أمم إفريقيا.

وتقام البطولة في كوت ديفوار خلال الفترة من 26 يوليو إلى 3 أغسطس.

ويتأهل الفائز من الملحق إلى ربع النهائي، إذ صعدت 4 منتخبات مباشرة وهم كوت ديفوار ونيجيريا ومالي وأوغندا.

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وكانت ميرال أشرف قد تعرضت لإلتواء خفيف في الكاحل تسبب في عدم استكمالها مواجهة أنجولا التي فازت بها مصر.

ورغم عدم استكمالها اللقاء تألقت ميرال كأكثر لاعبة تسجيلا للنقاط برصيد 20 نقطة.

ويواجه منتخب سيدات مصر نظيره جنوب السودان في تمام السادسة من مساء اليوم الأربعاء.

ويصعد الفائز لمواجهة أوغندا في ربع النهائي.

وتضم البطولة 12 منتخبا مقسمين على 4 مجموعة تضم كل منها 3 فرق.

وتأهل متصدر ترتيب كل مجموعة مباشرة إلى ربع النهائي.

فيما يتأهل صاحبا المركزين الثاني والثالث للملحق، والفائز من تلك المباريات يتأهل إلى ربع النهائي.

وتهيمن نيجيريا على لقب آخر 4 نسخ من المسابقة.

وحققت مصر اللقب مرتين جاءا في 1966 و1986، وحققت المركز مرتين آخرهما في 1977.

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