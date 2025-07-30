البرتغالي بينيرو حكما للسوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان وتوتنام

أعلن الاتحاد الأوروبي (يويفا) تعيين البرتغالي جواو بينيرو حكما للسوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان وتوتنام.

وستقام المباراة يوم 13 أغسطس المقبل على ملعب فريولي في مدينة أوديني الإيطالي.

ويشارك باريس سان جيرمان كونه بطلا لدوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه.

فيما يخوض توتنام اللقاء بعد تتويجه بلقب الدوري الأوروبي على حساب مانشستر يونايتد.

الحكم البالغ 37 عاما يحمل الشارة الدولية منذ 2016 وأدار 68 مباراة أوروبية.

وخلال موسم 2024-25 أدار 5 مباريات إقصائية في المسابقات الأوروبية المختلفة.

كما كان حكما رابعا في نهائي دوري الأبطال بين باريس وإنتر والذي انتهى بفوز كاسح للأول بنتيجة 5-0.

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وجاء الطاقم التحكيمي كاملا

حكم ساحة: البرتغالي جواو بينيرو

حكم مساعد: الثنائي البرتغالي برونو جيسوس ولوسيانو مايا

حكم رابع: الأذربيجاني إلشين ماسيف

حكم تقنية فيديو: البرتغالي تياجو مارتينيز

حكم تقنية فيديو مساعد: البرتغالي فابيو ميلو والهولندي بول فان بويكيل.

وسبق أن خسر باريس سان جيرمان السوبر الأوروبي في 1996 لصالح يوفنتوس بنتيجة 9-2 في مجموع المباراتين.

فيما يشارك توتنام لأول مرة في السوبر الأوروبي عبر تاريخه.