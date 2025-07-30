ESPN: قرعة كأس العالم 2026 في لاس فيجاس

تحدد موعد قرعة كأس العالم 2026 والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وتشهد النسخة المقبلة زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 بدلا من 32.

ووفقا لـ شبكة ESPN فإن قرعة كأس العالم 2026 ستقام في لاس فيجاس يوم 5 ديسمبر المقبل.

وصرح بيدرو سيديلو المسؤول عن حملة المكسيك في كأس العالم للشبكة قائلا: "يوم 5 ديسمبر إذا لم أكن مخطئا سيكون يوم إقامة القرعة، أو في بدايات ديسمبر".

وأضاف "أعلم أنها ستقام في لاس فيجاس".

وسبق أن أقيمت قرعة كأس العالم 1994 والتي استضافتها أمريكا في لاس فيجاس آنذاك في مركز مؤتمرات لاس فيجاس.

وحتى الآن تأهلت 10 منتخبات إلى نهائيات كأس العالم بالإضافة للدول المستضيفة.

وإليكم قائمة المتأهلين الـ 13 حتى الآن

أمريكا الشمالية: أمريكا – المكسيك – كندا

أوقيانوسيا: نيوزيلاندا

آسيا: اليابان - إيران – أوزبكستان – كوريا الجنوبية – الأردن – أستراليا

أمريكا الجنوبية: الأرجنتين – البرازيل – الإكوادور.

ويمتلك منتخب مصر فرصة التأهل للمرة الرابعة في تاريخه لنهائيات كأس العالم 2026.

ويتصدر منتخب مصر الترتيب بفارق 5 نقاط قبل مواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو المرتقبتين.