"وحيد".. دافيدي أنشيلوتي يوضح الفارق بين منصبي المدير الفني والمدرب المساعد

أوضح دافيدي أنشيلوتي المدير الفني لـ بوتافوجو الفارق بين منصبي المدير الفني والمدرب المساعد.

ويخوض دافيدي أول تجربة تدريبية له بعدما عمل مساعدا تحت قيادة والده كارلو أنشيلوتي في أكثر من تجربة.

وقاد أنشيلوتي فريقه للفوز بنتيجة 2-0 على براجانتينو في ذهاب دور الـ 16 من كأس البرازيل.

وقال دافيدي في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء: "لم أرَ شيئا من ريو دي جانيرو. وجدت منزلً، لكن لم يكن لدي وقت لفعل أي شيء".

وأضاف "غدا يوم عطلة لمشاهدة شيء ما. لم أرَ كوباكابانا (بحر) منذ أسبوعين".

وعن الفارق بين المدير الفني والمدرب المساعد أجاب: "الأمر مختلف تماما. هناك الكثير من الأنشطة، مثل المؤتمر الصحفي، وفترة ما قبل المباراة مختلفة؛ أقضي وقتا طويلا وحدي في غرفة الملابس".

وأتم "عادة، كمساعد مدرب، أحضر فترة الإحماء مع اللاعبين، وكل شيء يسير أسرع. لكن قبل المباراة، إنه وقت لا ينتهي. هذا هو الجزء الأصعب، أن أكون وحدي في غرفة الملابس. المدرب وحيد. هذا هو الفرق".

وقاد دافيدي فريقه في5 مباريات منذ تولي المهمة بعد كأس العالم للأندية فاز في 3 وتعادل في 2.