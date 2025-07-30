انتهى الانتظار.. بايرن ميونيخ يضم لويس دياز

أعلن نادي بايرن ميونيخ ضم الكولومبي لويس دياز قادما من ليفربول حتى 2029.

وسيرتدي الدولي الكولومبي القميص رقم 14 مع العملاق البافاري.

وانتهى الانتظار الذي طال أكثر من شهر من أجل إتمام التعاقد بين الناديين.

وبات دياز ثالث صفقات البافاري بعد جوناثان تاه القادم من باير ليفركوزن وتوماس بيشوف القادم من هوفنهايم.

وستتكلف الصفقة 75 مليون يورو، بعقد يمتد 4 سنوات حتى 2029.

وصرّح يان كريستيان دريسن، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ: "نجحنا في التعاقد مع لويس دياز، أحد أفضل لاعبي الجناح الأيسر في الدوري الإنجليزي. فهو يُضفي على بايرن ميونخ شخصية مميزة من ليفربول، وفاز بالألقاب مع جميع أنديته حتى الآن".

وأضاف "كفريق، عملنا معا لإتمام هذه الصفقة بنجاح، ويسعدنا انضمام لاعب دولي رفيع المستوى سيُعطي فريقنا زخما كبيرا، وسيُثري الدوري الألماني. نود أن نشكر ليفربول على هذه المفاوضات التي اتسمت بالنزاهة والجدية دائما".

ومن جانبه قال لويس دياز عبر موقع النادي: "أنا سعيد للغاية، يعني لي الكثير أن أكون جزءا من بايرن ميونيخ، إنه أحد أكبر الأندية في العالم. أريد مساعدة فريقي الجديد بأسلوبي الكروي وشخصيتي".

وأكمل "هدفي هو الفوز بجميع الألقاب الممكنة، وسنعمل جاهدين لتحقيق ذلك كفريق واحد كل يوم".

وأصبح دياز ثالث أغلى لاعب يرحل عن صفوف ليفربول بعد فيليبي كوتينيو إلى برشلونة مقابل 135 مليون يورو ولويس سواريز إلى برشلونة مقابل 81 مليون يورو.

وبات الكولومبي ثالث أغلى تعاقدات البافاري عبر التاريخ بعد الإنجليزي هاري كين (90 مليون يورو) والفرنسي لوكاس هيرنانديز. (80 مليون يورو).

وكان دياز صاحب الـ28 عاما انضم إلى ليفربول قادما من بورتو في يناير من عام 2022.

وخاض دياز مع ليفربول 148 مباراة سجل خلالهم 41 هدفا وصنع 23 آخرين.