بعد عامين.. عودة ترافورد إلى مانشستر سيتي مجددا

الأربعاء، 30 يوليه 2025 - 10:44

كتب : FilGoal

جيمس ترافورد - مانشستر سيتي

أعلن نادي مانشستر سيتي ضم الحارس الإنجليزي جيمس ترافورد قادما من بيرنلي.

الحارس البالغ 22 عاما وقع على عقد يمتد حتى 2030، وعاد بعد عامين من انتقاله فقط لبيرنلي.

وتألق ترافورد مع بيرنلي في أول موسم ورغم الهبوط من الدوري الإنجليزي إلا أنه أعاد الفريق مجددا وسط الكبار.

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وشارك ترافورد الموسم الماضي في 45 مباراة وخرج بشباك نظيفة في 29 وعادل الرقم القياسي في موسم واحد في إنجلترا واستقبل 16 هدفا طيلة الموسم.

كما حافظ على نظافة شباكه في 12 مباراة متتالية بين ديسمبر وفبراير.

وقال جيمس عبر موقع النادي: "العودة إلى سيتي لحظة خاصة وفارقة بالنسبة لي ولعائلتي، لطالما حلمت بأن أعود يومًا ما إلى مانشستر سيتي، هذا هو المكان الذي أعتبره منزلي – نادٍ فريد من نوعه يضم أشخاصًا رائعين يجعلونه مميزًا للغاية".

وأضاف "أنا متحمس جدًا وفخور بأن أتيحت لي الفرصة للعمل تحت قيادة بيب ومع مجموعة من اللاعبين العالميين".

وسيرتدي ترافورد القميص رقم 1 مع سيتي.

ووفقا للتقارير فإن قيمة الصفقة كلفت سيتي 27 مليون جنيه إسترليني (36.3 مليون دولار).

وانضم ترافورد إلى ثنائي حراسة المرمى في مانشستر سيتي إيدرسون، وستيفان أورتيجا.

وتداولت أنباء عن إمكانية رحيل إيدرسون مع نهاية الموسم المنقضي، بعدما تلقى عرضا من الدوري السعودي.

ويعد الإنجليزي الشاب سادس صفقات سيتي في الصيف الجاري بعد تيجاني رينديرز وريان آيت نوري وريان شرقي وسفيري نيبان وماركوس بيتينيلي.

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