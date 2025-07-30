آس: روديجر وألابا في طريقهما للرحيل عن ريال مدريد

الأربعاء، 30 يوليه 2025 - 00:53

كتب : FilGoal

أنطونيو روديجر - ريال مدريد

يخطط ريال مدريد للاستغناء عن ثنائي الدفاع ديفيد ألابا، وأنطونيو روديجر.

أنطونيو روديجر

النادي : ريال مدريد

ديفيد ألابا

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وانضم الثنائي في صفقتي انتقال مجانيتين، ولم يقم النادي بفتح باب المفاوضات معهما لتجديد تعاقدهما بعد، حيث ينتهي تعاقدهما في صيف 2026.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية إن ريال مدريد يخطط للتعاقد مع إبراهيما كوناتي الموسم المقبل بعد نهاية عقده مع ليفربول، بالإضافة لجلب دين هويسن، وتوقيع عقد احترافي مع راؤول أسينسيو، وعودة إيدير ميليتاو من الإصابة.

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ويضع ريال مدريد ويليام ساليبا مدافع أرسنال ضمن اختياراته حيث ينتهي تعاقد مع أرسنال في صيف 2027.

وأشارت الصحيفة الإسبانية: "ديفيد ألابا يتقاضى أحد أعلى الرواتب في الفريق 10.5 مليون يورو".

وأكملت آس "كان ريال مدريد يرغب في رحيل ألابا هذا الصيف، وكان مستعدًا لتسهيل خروجه، ولكن لم يتلقَّ أي عروض".

أما روديجر، فكشفت الصحيفة الإسبانية عن تقدير ريال مدريد للاعب: "يُقدّر النادي بشدة موقف اللاعب الألماني الموسم الماضي، حيث لعب رغم معاناته من ألم شديد لمساعدة الفريق الذي كان يعاني في خط الدفاع.".

وأكمل التقرير "اضطر روديغر لتناول مسكنات وأدوية مضادة للالتهابات يوميًا ليتمكن من التدريب."

وأشارت الصحيفة "سينتظر ريال مدريد لمعرفة حالته البدنية هذا الموسم، لكن فرص تجديد عقده ضئيلة".

وتابعت الصحيفة "بدأ النادي بالفعل تنفيذ خطته البديلة، بالتعاقد مع هويسن، وتوقيع عقد احترافي مع راؤول أسينسيو صاحب 22 عامًا، بالإضافة إلى عودة إيدير ميليتاو بعد التعافي من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وأتم التقرير: "يأمل ريال مدريد أن يفي كوناتي بوعده بعدم التجديد مع ليفربول لينضم مجانا، وكذلك يتواجد ويليام ساليبا مدافع أرسنال ضمن خطط النادي".

وينتهي عقد ساليبا مع أرسنال في 30 يونيو 2027.

ريال مدريد ألابا روديجر
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